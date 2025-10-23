Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wydarzenia miały miejsce w zakładach zbrojeniowych na Uralu?

Jakie są oficjalne i nieoficjalne przyczyny katastrofy według różnych źródeł?

Jakie były reakcje społeczności lokalnej na zaistniałą sytuację?

W Kopiejsku, położonym 15 kilometrów od Czelabińska (w Sowietach było to miasto zamknięte, ze względu na zagęszczenie produkcji zbrojeniowej), wieczorem w środę 22 października doszło do serii eksplozji i pożaru w zakładzie.

Oficjalnie władze nie informowały, o którą fabrykę chodziło, ale lokalne media i kanały społecznościowe podały, że była to fabryka „Płastmass” (Plastik), należąca do Technodinamiki – holdingu państwowej korporacji zbrojeniowej Rostech. Produkuje ona m.in. amunicję i materiały wybuchowe.

Tej samej nocy, ale już 23 października w pobliżu źródła pożaru doszło do drugiej eksplozji. Pożar, który wybuchł, kilkadziesiąt zastępów straży gasiło całą noc. Według oficjalnych komunikatów eksplozje w zakładach „Płastmass” w Kopiejsku zabiły 12 osób, a 9 z ciężkimi poparzeniami trafiło do szpitali. Dziewiętnaście osób zostało lżej rannych, a poszukiwania 12 pracowników zakładu wciąż trwają. W obwodzie czelabińskim 24 października ogłoszono dniem żałoby. W rejonie miejskim kopiejskim wprowadzono stan wyjątkowy.