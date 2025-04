Nie ma części, nie ma przeglądów samolotów

O krytycznej sytuacji rosyjskiego lotnictwa pasażerskiego mówił też Siergiej Czemiezow, objęty sankcjami szef państwowej korporacji zbrojeniowej Rostech. Według niego, w najbliższych latach przewoźnicy lotniczy w Rosji mogą stracić co najmniej 200 zagranicznych samolotów, a niewykluczone, że znacznie większą liczbę. Powody są te same - uzależnienie rosyjskich linii od zachodnich samolotów. Ponad 700 maszyn to Boeing i Airbus. Samoloty te odpowiadają za 90 proc. wszystkich przewozów lotniczych pasażerów w Rosji. Jak podkreślił Czemiezow, z powodu sankcji samoloty są odcięte od dostaw części zamiennych i obsługi technicznej, co oznacza, że ​​w ciągu najbliższych lat około 30 proc. zachodniej floty może zostać skreślone z rejestru.

Jak podkreśla „The Moscow Times” oceny międzynarodowych ekspertów potwierdzają alarmujące prognozy. Firma konsultingowa Oliver Wyman szacuje, że do 2026 roku rosyjska flota samolotów może zostać zredukowana o ponad połowę. Dwie trzecie floty rosyjskich linii lotniczych składają się z samolotów zagranicznych. Pozostałe to rosyjskie SSJ-100, które w około 80-procentach zależą od zachodnich podzespołów.