– Odnosząc się do zatorów drogowych, z jakimi mieliśmy do czynienia pod koniec ubiegłego tygodnia, to odnotowaliśmy je m.in. w Słubicach i w Świecku – zaznacza generał brygady Straży Granicznej Monika Musielak, komendant Nadodrzańskiego Oddziału SG. – Przeprowadziliśmy analizę natężenia ruchu na autostradzie A2. Każdorazowo w piątek natężenie ruchu w kierunku wjazdowym do Polski wynosi ok. 44 tys. pojazdów na dobę – mówi. I zapewnia, że planowana jest zmiana organizacji ruchu, która zmniejszy utrudnienia.

Od pół godziny do czterech godzin – harmonogram oczekiwania na granicach

Na Zachodnim Pomorzu kontrole nie są uciążliwe. – Odczuwamy minimalnie spowolnienie, wszystko wyjeżdża i wjeżdża normalnie – zapewnia Dariusz Matulewicz, prezes Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych.

MSWiA podsumowało pierwszy tydzień kontroli granicznych, które prowadzone są przez około 800 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 300 policjantów. SG otrzymała wsparcie około 200 żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i około 500 – Wojsk Obrony Terytorialnej. Mundurowi skontrolowali na 52 przejściach granicznych z Niemcami i 13 z Litwą 107 tys. osób.

Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk zaznacza, że zaangażowanie Wojska Polskiego to możliwość wykorzystania około 10 tys. żołnierzy, z czego 5 tys. na granicy polsko-białoruskiej i 5 tys. w gotowości, do wykorzystania na granicy polsko-niemieckiej i polsko-litewskiej. Kontrole zaczęły się 7 lipca, potrwają co najmniej do 5 sierpnia.

Burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz na antenie TVP Info mówił, że akcja ta nie spełnia celu (wyłapywanie imigrantów), bo w wielu miejscach granicę można przejść bez kontroli.