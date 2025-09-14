PP: Kolumbia to jeden z największych w świecie producentów narkotyków – to niemożliwe, żeby kolumbijskie kartele nie angażowały swoich obywateli do tego procederu w Europie, byłoby to marnotrawstwo z punktu widzenia grup przestępczych. We Włoszech kenijska mafia wyparła mafię włoską z rynku narkotykowego, świetnie to opisał Mateusz Mazzini w swojej książce. Zorganizowano tam perfekcyjny system – bossowie Kenijczycy siedzą w Afryce, a do dystrybucji narkotyków wykorzystują nielegalnych migrantów. Stało się więc coś niemożliwego. W Polsce jako kraju etnicznie jednorodnym nie mamy świadomości o przestępczości w państwach Ameryki Łacińskiej. Dotąd nas to nie dotyczyło. Teraz musimy patrzeć na Polskę z pozycji Europy, że jeśli tam się pojawiło jakieś zagrożenie, prędzej czy później do nas też dotrze. Rzecz w tym, że brakuje nam specjalistów, którzy by to analizowali i prognozowali.

Kilka dni temu CBŚP rozbiło laboratorium metamfetaminy, produkcję nadzorowali dwaj Meksykanie powiązani z jednym z największych karteli w Ameryce. To zwiastun nowego zagrożenia?

TS: Policja już powinna zatrudniać kadry z językiem hiszpańskim i innymi obcymi, specjalistów od cudzoziemskiej przestępczości, ponieważ nowe środowiska trzeba rozpoznawać, monitorować. Przy braku systemowej reakcji będą się rozwijać. To podobnie jak z pseudokibicami, którym w pewnym momencie odpuszczono – i ze zwykłej chuliganerii stadionowej weszli we wszelkie sfery przestępczości zorganizowanej. Wystarczyła dekada i wolumeny narkotyków, jakimi dziś obracają, są takie, że dawne gangi, jak Pruszków czy Wołomin to przy nich detaliści. Tak samo będzie z przestępczością cudzoziemską.

PP: Polska od 2015 r. jest krajem migracyjnym netto, czyli po raz pierwszy w historii więcej osób przyjeżdża do nas, niż wyjeżdża. W pierwszej dziesiątce mamy już przedstawicieli krajów Ameryki Południowej oraz Azji i z roku na rok ich przybywa. Kolumbijczycy są ściągani do pracy, ale – co ważne – mają też łatwy wjazd do Hiszpanii i stamtąd się „rozlewają” po krajach Unii. To jest też trochę casus Gruzinów. Na migracje musimy patrzeć z perspektywy całej Unii, że jeśli ktoś w jakimś kraju ma ułatwiony dostęp, to będzie on wpływał na bezpieczeństwo w innych państwach. Dane GUS o tym, kto do nas wjeżdża, ile osób, w jakim celu – powinny być obowiązkową lekturą dla policji, bo za chwilę mogą przełożyć się na statystyki przestępczości. Zwłaszcza jeśli osoby z jakiegoś kraju wchodzą do pierwszej dziesiątki migrantów w Polsce. Inaczej jest to proszenie się o problemy.

Dziś można odnieść wrażenie, że państwo nie do końca wie, kogo wpuszcza. Przy wyrywkowych kontrolach wpadają cudzoziemcy skazani za zabójstwa, z zakazem wjazdu do strefy Schengen, ścigani czerwoną notą. Jak to możliwe, że wjechali do kraju?

PP: Weryfikacja cudzoziemców jest dziurawa. Jak jest czerwona nota, to pół biedy, bo osoba jest w bazie Interpolu i można ją zidentyfikować i jej nie wpuścić. Gorzej, jeśli cudzoziemiec był karany za przestępstwo w odległej części świata, bo to jest notowane tylko w systemie jego kraju – wtedy śle się zapytanie do konkretnego kraju i miesiącami czeka. W unijnym pakcie migracyjnym były pieniądze na wzmocnienie systemu kontroli, na szybszą wymianę informacji między podmiotami i placówkami w różnych krajach. Był ogromny pakiet wzmocnienia systemów granicznych i lokalnych straży granicznych i stworzenia systemu podpiętego pod Frontex, który pozwalałby błyskawicznie identyfikować osoby karane czy poszukiwane za przestępstwa.

Ale, jak widać, nic z tego nie wyszło...

PP: W efekcie polegamy na systemie europejskim, który na naszych oczach się sypie, o czym świadczy chociażby powrót do kontroli granicznych na różnych granicach wewnętrznych Unii. Do tego sito na zewnętrznej granicy UE jest bardzo słabe, służby niektórych krajów unijnych, jak np. Grecji, odpuściły sobie kontrole i wpuszczają cudzoziemców na teren Unii, nie weryfikując ich. Przylatują oni z Aten np. do Katowic i dopiero tu nasza Straż Graniczna ich zatrzymuje.