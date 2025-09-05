Z tego artykułu się dowiesz: Jakie mogą być powody cudzoziemców skazanych w Polsce za szpiegostwo do ubiegania się o azyl?

8 spośród 16 cudzoziemców z rosyjskiej siatki szpiegowskiej, skazanych w grudniu 2023 r. przez lubelski sąd za udział w przygotowywaniu akcji dywersyjnych i sabotażowych na terenie Polski, odsiedziało już wyroki i wyszło na wolność. Jednak, jak ustaliła „Rzeczpospolita”, tylko czterech z nich zostało wydalonych z Polski do krajów pochodzenia. Co stało się z resztą?

„Pozostali złożyli wnioski o azyl, zatem do momentu zakończenia procedur z tym związanych pozostawać będą w zamkniętych ośrodkach dla uchodźców” – odpowiada „Rzeczpospolitej” Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która rozbiła grupę w marcu 2023 r.

– Jest to informacja szokująca, bo mamy do czynienia z ludźmi, którzy działali na rzecz rosyjskiego wywiadu przeciwko Polsce. To siatka, która była bardzo niebezpieczna i dopiero się rozkręcała, aż ABW ją namierzyło. Myślę, że ich nadzieja na azyl w Polsce jest płonna i nic takiego nie nastąpi – mówi Stanisław Żaryn, były zastępca ministra koordynatora służb specjalnych w rządzie PiS.

Czy szpiedzy mają szanse na azyl w Polsce?

Według ekspertów z tej dziedziny szanse, by Polska objęła ich ochroną i dała azyl, są znikome, jeśli w ogóle nie zerowe. Jednym z kryteriów udzielenia cudzoziemcowi azylu w Polsce jest „ważny interes RP”, nawet jeśli cudzoziemiec nie ma podstaw do otrzymania ochrony w myśl podstawowych przepisów, a tak jest w tym przypadku.