Z tego artykułu się dowiesz: Kim jest kontrowersyjny właściciel łódzkiej uczelni i jakie ma powiązania z Ukrainą?

Jakie były reakcje międzynarodowe na działalność ukraińskiej akademii zarządzanej przez Heorhija Szczokina?

Dlaczego Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Łodzi jest podejrzewana o wydawanie fikcyjnych dyplomów?

Jakie zarzuty korupcyjne zostały postawione osobom związanym z łódzką uczelnią?

Jakie kontrowersje towarzyszą działalności Rostysława Szczokina i jego rodzinnych powiązań z Krymem?

Na stronie Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem (MAUP), założonej w 1989 r. w Kijowie, Heorhij Szczokin (w polskim rejestrze widnieje jako Heorhii Shchokin), jej założyciel, przedstawia się jako „znany ukraiński naukowiec i organizator innowacyjnej edukacji”, w tym „twórca oryginalnych teorii rozwoju społecznego, zarządzania społecznego i polityki kadrowej, a także nowatorskiego kierunku naukowego i praktycznego – psychodiagnostyki wizualnej”. Chwali się rozlicznymi tytułami naukowymi i tytułami doktora honoris causa m.in. w Azerbejdżanie, Kirgistanie, na Białorusi i Kubie.

Reklama Reklama

Kim jest Heorhij Szczokin?

Uczelnia MAUP za sprawą samego Szczokina, który piastuje stanowisko szefa jej rady nadzorczej, od początku ma opinię antysemickiej i rasistowskiej. Sam Szczokin, choć jest obywatelem Ukrainy, pisze w języku rosyjskim. Jego publikacje i wypowiedzi niegdyś wywołały szok na świecie – do tego stopnia, że w 2005 r. Izrael zagroził nawet zamrożeniem stosunków dyplomatycznych z Ukrainą.

Heorhij Szczokin przed rozpadem ZSRR był wysokim rangą działaczem Komunistycznej Partii Ukrainy Foto: Interregional Academy Of Personnel Management

„Prezydent Wiktor Juszczenko zaapelował do Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem o zaprzestanie podżegania do nienawiści oraz wstrzymanie publikacji, które mogą zostać potraktowane jako antysemickie” – czytamy w artykule najbardziej znanego nad Dnieprem portalu Ukraińska Prawda, opublikowanym w grudniu 2005 r. „Celowe oszczerstwo sił syjonistyczno-faszystowskich przeciwko ukraińskiej uczelni” – cytował wówczas portal odpowiedź MAUP, która była wtedy największą prywatną uczelnią na Ukrainie. Szczokin był też założycielem Konserwatywnej Partii Ukrainy, która została rozwiązana w 2019 r.