W tym roku najwięcej odmów w stosunku do wydania wiz Polska wydała obywatelom: Algierii (170 – co drugi wniosek został odrzucony), Bangladeszu (247 – 70 proc. to odmowy), Etiopii (270 – połowa uzyskała negatywną opinię), Iraku (704 – odrzucono ponad połowę wniosków ), Jemenu (127 – trzy razy więcej odmów niż wiz), Maroka (207 – połowa odrzucona), Nigerii (497 – trzy razy więcej odmów), Turcji (479 – połowa negatywna) czy Pakistanu (246 – ponad trzy razy więcej odmów).

Czytaj więcej Komentarze Michał Szułdrzyński: Czy wizy studenckie powinny się stać forpocztą polityki migracyjnej? Afera wizowa uderza w polskie szkolnictwo wyższe. Podjęte przez MSZ próby uszczelnienia systemu stawiają uczelnie żyjące z zagranicznych studentów przed widmem strat. W tle pytania o bezpieczeństwo państwa, politykę migracyjną i pomysł na Polskę.

Duży spadek wiz studenckich niewątpliwie odbije się na finansach niektórych polskich uczelni, głównie prywatnych, które utrzymują się z czesnych płaconych przez studentów. Najwięcej studentów cudzoziemców (dane za 2022 r.) kształciła Akademia Nauk Stosowanych w Lublinie (72 proc. wszystkich studentów) i Akademia Finansów i Biznesu Vistula (56,5 proc.). – Jeśli chodzi o tegoroczną rekrutację studentów z zagranicy, to w porównaniu z zeszłym rokiem uczelnia odnotowała niewielki ich spadek: 1303 osoby w porównaniu z 1393 w roku 2023/2024. Wydaje się, że bardziej kluczową kwestią będzie, ilu z nich faktycznie pojawi się na zajęciach od 1 października – mówi Adam Koprowski, rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Uczelnie pod większą kontrolą

Zdaniem Krzysztofa Szymańskiego z agencji Marhaba Poland, która od lat zajmuje się rekrutacją studentów zagranicznych na polskie uczelnie, do Polski może nie przyjechać między 40 a 50 proc. cudzoziemców-studentów. – Niestety, zasady w konsulatach wprowadzono w złym czasie, w trakcie trwania naboru na uczelniach, bez konsultacji z nimi. Fatalnie odbija się to na reputacji naszego kraju – ocenia Szymański. Jak podkreśla, weryfikacja studentów, ich dokumentów, proces wizowy i wydawanie karty pobytu powinny się odbywać przed przyjazdem studenta do Polski, tak jak ma to miejsce np. na Litwie.

Zmiany w prawie jednak nadejdą. „Projekt nowelizacji kilku ustaw (w tym ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) jest koordynowany przez MSZ i zawiera kompleksowy katalog zmian (w tym dotyczących rekrutacji studentów zagranicznych na polskie uczelnie). Projekt znajduje się na wstępnym etapie rządowego procesu legislacyjnego” – informuje nas Edyta Wyrodek z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Rząd chce wprowadzić zakaz przyjmowania cudzoziemców dla uczelni, które nie będą stosować minimalnych kryteriów rekrutacyjnych, a preselekcję studentów na bazie dokumentów będzie prowadzić NAWA.