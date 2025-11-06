Aktualizacja: 06.11.2025 00:45 Publikacja: 06.11.2025 00:00
Materiał partnerów: Fundacja Zwolnieni z Teorii i Fundacja ENEA – Energia Wspólnoty
Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy Forum „Szkoła w działaniu”, które odbędzie się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
Wydarzenie organizowane przez Fundację Zwolnieni z Teorii i Fundację Enea – Energia Wspólnoty zgromadzi przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządów, biznesu, organizacji społecznych i nauczycieli. Dyskusje skupią się na tym, jak wdrażać edukację obywatelską w sposób, który rzeczywiście rozwija kompetencje społeczne, sprawczość i odpowiedzialność.
W panelach wystąpią m.in. Katarzyna Lubnauer, Dorota Łoboda, Andrzej Kozłowski, Tomasz Gajderowicz, Oktawia Gorzeńska, Paula Bruszewska i Izabela Rakuć-Kochaniak. Trzy bloki tematyczne poświęcone będą partnerstwu międzysektorowemu, projektom społecznym w podstawie programowej oraz budowaniu wspierającego środowiska szkolnego.
Forum „Szkoła w działaniu” pokazuje, że edukacja może być energią zmiany – miejscem, gdzie uczniowie uczą się współpracy, a nauczyciele stają się liderami wspólnego działania.
„Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia
