Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy Forum „Szkoła w działaniu”, które odbędzie się 7 listopada w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Wydarzenie organizowane przez Fundację Zwolnieni z Teorii i Fundację Enea – Energia Wspólnoty zgromadzi przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej, samorządów, biznesu, organizacji społecznych i nauczycieli. Dyskusje skupią się na tym, jak wdrażać edukację obywatelską w sposób, który rzeczywiście rozwija kompetencje społeczne, sprawczość i odpowiedzialność.

W panelach wystąpią m.in. Katarzyna Lubnauer, Dorota Łoboda, Andrzej Kozłowski, Tomasz Gajderowicz, Oktawia Gorzeńska, Paula Bruszewska i Izabela Rakuć-Kochaniak. Trzy bloki tematyczne poświęcone będą partnerstwu międzysektorowemu, projektom społecznym w podstawie programowej oraz budowaniu wspierającego środowiska szkolnego.

Forum „Szkoła w działaniu” pokazuje, że edukacja może być energią zmiany – miejscem, gdzie uczniowie uczą się współpracy, a nauczyciele stają się liderami wspólnego działania.

„Rzeczpospolita” jest partnerem medialnym wydarzenia

Materiał partnerów: Fundacja Zwolnieni z Teorii i Fundacja ENEA – Energia Wspólnoty