02.10.2025 19:33
Ponad dwie trzecie nauczycieli jest zdania, że w ciągu ostatniego roku osłabła motywacja uczniów do odrabiania prac domowych i ich samodzielność w procesie uczenia się – to wniosek wypływający z ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów i innych pracowników szkół przez Instytut Badań Edukacyjnych.
O sondaż poprosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej biorąc pod uwagę głosy sprzeciwu wobec wprowadzonych 1 kwietnia ubiegłego roku nowych rozwiązań. – Mija rok, więc żeby dostrzec realny efekt edukacyjny, to musimy zobaczyć wyniki – mówiła w wywiadzie dla RMF FM Barbara Nowacka. By to sprawdzić, IBE wysłał 7500 ankiet do reprezentatywnej próby 2081 szkół.
Pojawiły się właśnie pierwsze wyniki. Jak się okazuje, ponad dwie trzecie nauczycieli szkół podstawowych zauważa, że motywacja uczniów oraz samodzielność w procesie nauki zmniejszyły się. „Jednocześnie ośmiu na dziesięciu pedagogów deklaruje, że obecnie rzadziej sprawdza zadawane prace domowe – najczęściej robi to sporadycznie, nie częściej niż raz w miesiącu.” To oznacza, że nawet ci uczniowie, którzy odrabiają prace „dla chętnych” nie wiedzą, czy zrobili je dobrze, czy źle, a brak informacji zwrotnej jeszcze bardziej zmniejsza chęć do nauki.
Z drugiej jednak strony nie przekłada się to w negatywny sposób na wyniki egzaminu ósmoklasisty. „Rezygnacja z prac domowych nie poprawia wyników uczniów, ale też nie powoduje istotnych spadków” – czytamy w raporcie IBE. Dla porównania w ubiegłym roku wyniki z egzaminu ósmoklasisty to 64 proc. z języka polskiego, 50 proc. z matematyki i 70 proc. z języka angielskiego. Rok wcześniej było to odpowiednio 61 proc., 52 proc. i 66 proc.
Oczywiście nie można wykluczyć, że może to też mieć związek z mocno rozwiniętym rynkiem korepetycji i kursów przed egzaminem ósmoklasisty.
Instytut wskazał także korzyści płynące z tego rozwiązania: uczniowie są bardziej wypoczęci. I tak ponad 60 proc. dyrektorów szkół i co drugi nauczyciel uważa, że dzieci mają obecnie więcej czasu na odpoczynek, zabawę i aktywność fizyczną, a także że są mniej obciążeni obowiązkami edukacyjnymi. Dzieci są też mniej zestresowane – w ocenie dyrektorów szkół, nowe zasady zmniejszyły o 41 proc. w klasach IV-VIII i o 31 proc. w klasach I-III stres związany ze szkołą.
Co w zamian za prace domowe? Tylko 6 proc. placówek wskazało, że w ich szkole regularnie stosowane są rozwiązania zastępujące prace domowe. W wielu placówkach takim „motywatorem” mają być częstsze niż do tej pory kartkówki.
Wyniki ankiety IBE mają posłużyć do opracowania rekomendacji dla MEN. Na tej podstawie Ministerstwo przygotuje nowe regulacje dotyczące prac domowych. Jaki będzie los ubiegłorocznej reformy? Wszystko wskazuje na to, że prace domowe wrócą, tyle, że nie wiadomo w jakiej formie. – W tej postaci, w której były przed zmianą, na pewno nie wrócą – powiedziała kilka dni temu na antenie RMF FM wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Od ekspertów pracujących przy nowych rozwiązaniach słyszymy, że prace domowe mają być „sensowne i bez przeciążenia”. Szczegółowych rozwiązań dotyczących prac domowych jeszcze nie ma.
