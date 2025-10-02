Rzeczpospolita
Mniej chęci do nauki, więcej wypoczętych uczniów – są pierwsze wnioski po likwidacji prac domowych

Dyrektorzy i nauczyciele zauważyli, że bez prac domowych uczniowie mają mniej chęci do nauki. Ale są też mniej zestresowani i przemęczeni szkołą. Poznaliśmy wyniki ankiety przeprowadzonej przez Instytut Badań Edukacyjnych dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Publikacja: 02.10.2025 19:16

Mniej chęci do nauki, więcej wypoczętych uczniów – są pierwsze wnioski po likwidacji prac domowych

Foto: Adobe stock

Joanna Ćwiek-Świdecka

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany w motywacji uczniów przyniosła likwidacja prac domowych?
  • Jaki wpływ ma brak prac domowych na poziom stresu wśród uczniów?
  • Jakie wyniki przyniosła likwidacja prac domowych w kontekście egzaminu ósmoklasisty?
  • Jakie mogą być przyszłe regulacje dotyczące prac domowych w szkołach?

Ponad dwie trzecie nauczycieli jest zdania, że w ciągu ostatniego roku osłabła motywacja uczniów do odrabiania prac domowych i ich samodzielność w procesie uczenia się – to wniosek wypływający z ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów i innych pracowników szkół przez Instytut Badań Edukacyjnych.  

O sondaż poprosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej biorąc pod uwagę głosy sprzeciwu wobec wprowadzonych 1 kwietnia ubiegłego roku nowych rozwiązań. – Mija rok, więc żeby dostrzec realny efekt edukacyjny, to musimy zobaczyć wyniki – mówiła w wywiadzie dla RMF FM Barbara Nowacka. By to sprawdzić, IBE wysłał 7500 ankiet do reprezentatywnej próby 2081 szkół.  

Bez prac domowych mniej zapału do nauki 

Pojawiły się właśnie pierwsze wyniki. Jak się okazuje, ponad dwie trzecie nauczycieli szkół podstawowych zauważa, że motywacja uczniów oraz samodzielność w procesie nauki zmniejszyły się. „Jednocześnie ośmiu na dziesięciu pedagogów deklaruje, że obecnie rzadziej sprawdza zadawane prace domowe – najczęściej robi to sporadycznie, nie częściej niż raz w miesiącu.” To oznacza, że nawet ci uczniowie, którzy odrabiają prace „dla chętnych” nie wiedzą, czy zrobili je dobrze, czy źle, a brak informacji zwrotnej jeszcze bardziej zmniejsza chęć do nauki. 

Z drugiej jednak strony nie przekłada się to w negatywny sposób na wyniki egzaminu ósmoklasisty. „Rezygnacja z prac domowych nie poprawia wyników uczniów, ale też nie powoduje istotnych spadków” – czytamy w raporcie IBE. Dla porównania w ubiegłym roku wyniki z egzaminu ósmoklasisty to 64 proc. z języka polskiego, 50 proc. z matematyki i 70 proc. z języka angielskiego. Rok wcześniej było to odpowiednio 61 proc., 52 proc. i 66 proc.

Czytaj więcej

Rodzice zwracają uwagę na to, że gdy nie ma zadawanych lekcji, uczniowie nie potrafią sami usiąść do
Edukacja
Powrót prac domowych w szkołach jest praktycznie pewny. Decyzja już w październiku

Oczywiście nie można wykluczyć, że może to też mieć związek z mocno rozwiniętym rynkiem korepetycji i kursów przed egzaminem ósmoklasisty.

Uczniowie nie są już tak zestresowani jak dawniej

Instytut wskazał także korzyści płynące z tego rozwiązania: uczniowie są bardziej wypoczęci. I tak ponad 60 proc. dyrektorów szkół i co drugi nauczyciel uważa, że dzieci mają obecnie więcej czasu na odpoczynek, zabawę i aktywność fizyczną, a także że są mniej obciążeni obowiązkami edukacyjnymi. Dzieci są też mniej zestresowane – w ocenie dyrektorów szkół, nowe zasady zmniejszyły o 41 proc. w klasach IV-VIII i o 31 proc. w klasach I-III stres związany ze szkołą.  

Co w zamian za prace domowe? Tylko 6 proc. placówek wskazało, że w ich szkole regularnie stosowane są rozwiązania zastępujące prace domowe. W wielu placówkach takim „motywatorem” mają być częstsze niż do tej pory kartkówki. 

Czy prace domowe zostaną przywrócone? 

Wyniki ankiety IBE mają posłużyć do opracowania rekomendacji dla MEN. Na tej podstawie Ministerstwo przygotuje nowe regulacje dotyczące prac domowych. Jaki będzie los ubiegłorocznej reformy? Wszystko wskazuje na to, że prace domowe wrócą, tyle, że nie wiadomo w jakiej formie. – W tej postaci, w której były przed zmianą, na pewno nie wrócą – powiedziała kilka dni temu na antenie RMF FM wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer. Od ekspertów pracujących przy nowych rozwiązaniach słyszymy, że prace domowe mają być „sensowne i bez przeciążenia”. Szczegółowych rozwiązań dotyczących prac domowych jeszcze nie ma.

Źródło: rp.pl

Edukacja Szkoły Nauczyciele Barbara Nowacka Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN)

e-Wydanie