Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

Reklama

Uczniowie klas VIII zmierzyli się w maju z trzema obowiązkowymi przedmiotami: językiem polskim, matematyką i językiem obcym nowożytnym. Najlepiej poradzili sobie z językiem francuskim, angielskim i… rozpoznawaniem związków frazeologicznych. Zdecydowanie trudniej było z interpunkcją, geometrią i tłumaczeniem zdań na angielski.

Kto przystąpił do egzaminu?

W maju 2025 roku do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło około 362 200 uczniów szkół podstawowych (czyli około 97% wszystkich uprawnionych). W tej grupie znalazło się około 13 tysięcy obywateli Ukrainy – część z nich przystępowała do egzaminu w wersjach dostosowanych językowo lub funkcjonalnie. Co istotne, uczniowie ci byli zwolnieni z obowiązku zdawania języka polskiego, ale 5 384 osób zdecydowało się przystąpić do tego egzaminu dobrowolnie.

Język polski: całkiem nieźle

Średni wynik z języka polskiego to 64% możliwych do zdobycia punktów. Uczniowie dobrze poradzili sobie z analizą tekstów literackich i kulturowych. Najłatwiejsze okazało się zadanie sprawdzające znajomość związków frazeologicznych. Aż 94% uczniów prawidłowo rozpoznało, że powiedzenie „Co dwie głowy, to nie jedna” najlepiej oddaje myśl Arystotelesa o współpracy.