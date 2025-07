Ósmoklasiści poznali wyniki egzaminów. Wiadomo, jak im poszło

A z czym ósmoklasiści mieli największej problemy? „Z języka polskiego trudność sprawiło uczniom zadanie z zakresu kształcenia językowego, które sprawdzało umiejętność poprawnego używania znaków interpunkcyjnych. Z matematyki najtrudniejsze okazało się zadanie otwarte z geometrii płaskiej, którego rozwiązanie wymagało umiejętności obliczania pola wielokąta metodą podziału na mniejsze wielokąty lub uzupełniania do większych wielokątów. W przypadku języka angielskiego najtrudniejsze dla ósmoklasistów było zadanie otwarte sprawdzające znajomość środków językowych” - podaje CKE.

Czy egzaminu ósmoklasisty można nie zdać?

Przypomnijmy, iż główna sesja tegorocznych egzaminów ósmoklasisty odbyła się w dniach 13-15 maja. Przystąpiło do nich ok. 362 200 spośród 374 2015 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 97%), w tym ok. 13 070 uczniów z Ukrainy.

Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać – nie ma określonego minimalnego wyniku, który należy zdobyć. Warto jednak podkreślić, że jest on obowiązkowy, podejść do niego musi każdy uczeń. Jest to warunek ukończenia szkoły podstawowej.