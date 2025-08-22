Rzeczpospolita
Nowelizacja Karty Nauczyciela. Korzystne dla nauczycieli zmiany z podpisem prezydenta

Publikacja: 22.08.2025 08:19

Nowelizacja Karty Nauczyciela. Korzystne dla nauczycieli zmiany z podpisem prezydenta

Warszawa, 21.08.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki wygłasza oświadczenie w Pałacu Prezydenckim

Foto: Paweł Supernak/PAP

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 1 września 2025 roku, a kolejne – od 2026 roku. To jedna z najważniejszych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli od lat, przygotowana w odpowiedzi na postulaty środowisk oświatowych i związków zawodowych. Nowe rozwiązania podnoszą prestiż zawodu, wprowadzając korzystniejsze zasady wynagradzania, awansu i ochrony pracy.

Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela

  • Wyższe nagrody jubileuszowe – za 40 lat pracy nauczyciel otrzyma 300% miesięcznego wynagrodzenia (zamiast 250%), a za 45 lat – nową nagrodę jubileuszową w wysokości 400%.
  • Korzystniejsze odprawy emerytalne i rentowe – w zależności od stażu nauczyciel otrzyma od dwóch do sześciu miesięcznych pensji. Prawo do odprawy obejmie także osoby zatrudnione na mniej niż pół etatu.
  • Ujednolicone pensum – od 1 września 2026 r. tygodniowy wymiar zajęć nauczycieli przedmiotów teoretycznych i praktycznych w szkołach zawodowych będzie wynosił 18 godzin.
  • Doraźne zastępstwa – przepisy wyeliminują praktykę nieprawidłowego przydzielania zastępstw w ramach pensum i szczegółowo określą zasady ich rozliczania.
  • Ochrona przedemerytalna – jednolite zasady obejmą zarówno nauczycieli mianowanych, jak i zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony.
  • Umowy dla początkujących – skrócenie okresu zatrudnienia na czas określony z dwóch do jednego roku szkolnego. Po jego upływie, po spełnieniu wymagań, nauczyciel będzie zatrudniany na czas nieokreślony.
  • Mentorzy – ich obowiązki zostały precyzyjnie określone, a sami mentorzy zyskają prawo do udziału w komisjach oceniających pracę nauczycieli w procesie awansu.
  • Urlop dla zdrowia – także nauczyciele nabywający prawa emerytalne będą mogli korzystać z urlopu zdrowotnego na leczenie i rehabilitację uzdrowiskową.
  • Komisje dyscyplinarne – pełna kompetencja w ich powoływaniu i nadzorze przechodzi na wojewodów, co kończy dotychczasowe przekazywanie zadań kuratorom.

Karta Nauczyciela. Zmiany także w innych ustawach

Nowelizacja dotyczy również kilku innych aktów prawnych:

  • Świadczenia kompensacyjne – rozszerzono katalog nauczycieli uprawnionych, m.in. o pedagogów z placówek artystycznych, bibliotek pedagogicznych czy zakładów poprawczych.
  • Dyrektorzy szkół – możliwe będzie przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora na kolejną kadencję bez konkursu, za zgodą rady pedagogicznej i organu nadzoru.
  • System Informacji Oświatowej – dyrektorzy zyskają możliwość wcześniejszego przypisywania uczniów do klas na kolejny rok szkolny oraz nadawania uprawnień do przekazywania danych pracownikom jednostek obsługujących szkoły.

Od kiedy zmiany w Karcie Nauczyciela?

  • 1 września 2025 r. – większość nowych przepisów wejdzie w życie.
  • 1 stycznia 2026 r. – zaczną obowiązywać m.in. przepisy o wyższych odprawach emerytalnych i nagrodach jubileuszowych.
  • 1 września 2026 r. – wejdzie w życie ujednolicone pensum dla nauczycieli w szkołach zawodowych.

Nowelizacja Karty Nauczyciela to zestaw zmian, które wprost odpowiadają na postulaty środowiska oświatowego. Mają one poprawić warunki pracy nauczycieli – od wynagrodzeń i świadczeń, po kwestie awansu i stabilności zatrudnienia.

Źródło: rp.pl

Edukacja Nauczyciele oświata

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

