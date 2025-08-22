Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA.

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 1 września 2025 roku, a kolejne – od 2026 roku. To jedna z najważniejszych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli od lat, przygotowana w odpowiedzi na postulaty środowisk oświatowych i związków zawodowych. Nowe rozwiązania podnoszą prestiż zawodu, wprowadzając korzystniejsze zasady wynagradzania, awansu i ochrony pracy.

Najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela