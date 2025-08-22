Aktualizacja: 22.08.2025 09:52 Publikacja: 22.08.2025 08:19
Warszawa, 21.08.2025. Prezydent RP Karol Nawrocki wygłasza oświadczenie w Pałacu Prezydenckim
Foto: Paweł Supernak/PAP
Prezydent podpisał ustawę nowelizującą Kartę Nauczyciela. Część przepisów zacznie obowiązywać już od 1 września 2025 roku, a kolejne – od 2026 roku. To jedna z najważniejszych zmian w pragmatyce zawodowej nauczycieli od lat, przygotowana w odpowiedzi na postulaty środowisk oświatowych i związków zawodowych. Nowe rozwiązania podnoszą prestiż zawodu, wprowadzając korzystniejsze zasady wynagradzania, awansu i ochrony pracy.
Nowelizacja dotyczy również kilku innych aktów prawnych:
Nowelizacja Karty Nauczyciela to zestaw zmian, które wprost odpowiadają na postulaty środowiska oświatowego. Mają one poprawić warunki pracy nauczycieli – od wynagrodzeń i świadczeń, po kwestie awansu i stabilności zatrudnienia.
