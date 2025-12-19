W czwartek wieczorem prezydent Karol Nawrocki poinformował o zawetowaniu trzech ustaw. Wśród nich znalazła się nowelizacja Prawa oświatowego, która miała pozwolić na wdrożenie rządowego programu „Reforma26. Kompas Jutra”, zakładającego gruntowną przebudowę podstaw programowych. W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Nawrocki przypomniał, że w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje dotyczące reformy z udziałem nauczycieli, rodziców i organizacji oświatowych. – Po rozmowach z nimi i ich apelach, nie mogę wyrazić zgody na taką ustawę. To reforma prowadząca do chaosu i eksperymentowania na całych rocznikach dzieci – powiedział prezydent. Jak dodał, „Polska szkoła potrzebuje spokoju i stabilności, a nie nieprzemyślanych decyzji”.

Reklama Reklama

Barbara Nowacka: argumentacja prezydenta jest szokująca

Do weta prezydenta na specjalnie zwołanej w piątek konferencji prasowej odniosła się minister edukacji narodowej Barbara Nowacka i wiceszefowa resortu Katarzyna Lubnauer. Zapowiedziały, iż mimo weta, reforma programowa będzie wdrażana rozporządzeniami, bo jak podkreślały „polska szkoła potrzebuje zmian”.

Nowacka stwierdziła, że argumentacja prezydenta jest szokująca. – Panu prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestię podstaw programowych, a tak naprawdę wetuje większą dotację na podręczniki. Panu prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestie dotyczące edukacji zdrowotnej, a tak naprawdę wetuje wsparcie w kierowaniu dzieciaków do MOW-ów. Panu prezydentowi wydaje się, że wetuje kwestie dotyczące biurokracji, a tak naprawdę zwiększa biurokrację i ogranicza autonomię nauczycieli – wyliczała szefowa MEN.

Podczas konferencji zapowiedziano, iż pierwsze rozporządzenia zostaną wydane już w styczniu. Jednocześnie ogłoszono, że w całym kraju zostaną zorganizowane spotkania z nauczycielami-praktykami by przekonać ich do zmian. – Planujemy kilka spotkań w każdym regionie i zapraszamy wszystkich nauczycieli, dla których ta zmiana ma znaczenie. Pokażemy, jak mogliby pracować, na zasadzie dobrych praktyk – powiedziała Barbara Nowacka.