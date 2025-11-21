Aktualizacja: 21.11.2025 19:50 Publikacja: 21.11.2025 19:02
W trakcie prac parlamentarnych Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację Korony Polskiej. Nie zgodzono się także na wniosek o odrzucenie projektu w całości.
Nowelizacja ma pozwolić na wdrożenie rządowego programu „Reforma26. Kompas Jutra”, zakładającego gruntowną przebudowę podstaw programowych. Nowe treści i sposób ich formułowania mają być wprowadzane stopniowo: od września 2026 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, a rok później w klasach I szkół ponadpodstawowych. W kolejnych latach reforma obejmie następne roczniki.
Podczas pierwszego czytania projektu, które odbyło się na początku listopada w komisji edukacji i nauki, wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer podkreślała, że celem zmian jest „umożliwienie wdrożenia w szkołach kompleksowej reformy programowej”.
– W ramach reformy w większym stopniu musimy zwrócić uwagę na to, czego szkoła ma realnie nauczyć, a nie czego ma uczyć. Chodzi o skuteczność i efekty kształcenia, a nie tylko o jego treść – mówiła.
Projekt przewiduje zmianę definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Nowy model ma precyzyjnie określać cele i efekty uczenia się, a jednocześnie dawać nauczycielom większą elastyczność w sposobie realizacji treści.
Podstawy programowe mają być spójne między przedmiotami i napisane „językiem efektów uczenia się”, co – według autorów reformy – umożliwi tworzenie trafniejszych narzędzi diagnostycznych i egzaminów oraz lepsze dostosowanie edukacji do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Zmiany mają też skoncentrować szkołę na budowaniu kompetencji, a nie na zapamiętywaniu informacji.
Wychowanie przedszkolne oraz klasy I i IV szkół podstawowych objęte będą nowymi podstawami od roku szkolnego 2026/2027, zaś klasy I szkół ponadpodstawowych – od 2027/2028.
Nowelizacja przewiduje także powrót do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty, obowiązującego do 2019 r., a zmienionego w okresie pandemii i reformy strukturalnej.
W projekcie znalazła się również rezygnacja z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego. Resort edukacji argumentuje, że dotychczasowy odsetek maturzystów wybierających tę opcję był znikomy.
Ustawodawca zaproponował także podwyższenie opłaty za dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego. Obecnie wynosi ona od 800 do 6000 zł; po zmianach ma to być od 2800 do 14 000 zł. Ministerstwo Edukacji uzasadnia tę korektę rosnącymi kosztami prac ekspertów i procedur wydawniczych.
Projekt zawiera również szereg mniejszych zmian o charakterze uzupełniającym i porządkującym. Mają one dostosować prawo oświatowe do nowych zasad planowania nauczania oraz przyszłych rozwiązań egzaminacyjnych.
Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu. Jeśli izba wyższa nie wprowadzi poprawek, ustawa trafi na biurko Prezydenta.
