– W ramach reformy w większym stopniu musimy zwrócić uwagę na to, czego szkoła ma realnie nauczyć, a nie czego ma uczyć. Chodzi o skuteczność i efekty kształcenia, a nie tylko o jego treść – mówiła.

Podstawa programowa pisana językiem efektów uczenia się

Projekt przewiduje zmianę definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Nowy model ma precyzyjnie określać cele i efekty uczenia się, a jednocześnie dawać nauczycielom większą elastyczność w sposobie realizacji treści.

Podstawy programowe mają być spójne między przedmiotami i napisane „językiem efektów uczenia się”, co – według autorów reformy – umożliwi tworzenie trafniejszych narzędzi diagnostycznych i egzaminów oraz lepsze dostosowanie edukacji do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Zmiany mają też skoncentrować szkołę na budowaniu kompetencji, a nie na zapamiętywaniu informacji.

Wychowanie przedszkolne oraz klasy I i IV szkół podstawowych objęte będą nowymi podstawami od roku szkolnego 2026/2027, zaś klasy I szkół ponadpodstawowych – od 2027/2028.

Egzamin ósmoklasisty znów w kwietniu. Zmiany w maturach

Nowelizacja przewiduje także powrót do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty, obowiązującego do 2019 r., a zmienionego w okresie pandemii i reformy strukturalnej.

W projekcie znalazła się również rezygnacja z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego. Resort edukacji argumentuje, że dotychczasowy odsetek maturzystów wybierających tę opcję był znikomy.