Rzeczpospolita
Prawo
Sejm uchwalił: reforma programów nauczania i powrót egzaminu ósmoklasisty na wiosnę

Sejm przyjął w piątek nowelizację Prawa oświatowego, która umożliwia etapowe wdrażanie kompleksowej reformy programowej oraz przywraca kwietniowy termin egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2026/2027. Za ustawą głosowało 233 posłów, przeciw było 200, a 6 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Publikacja: 21.11.2025 19:02

W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli ora

W stołecznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych pracuje ponad 30 tys. nauczycieli oraz dyrektorów.

Foto: UM Warszawa

Grzegorz Cygonik

Tekst powstał we współpracy z Wydawnictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi SA

W trakcie prac parlamentarnych Sejm odrzucił poprawki zgłoszone przez Prawo i Sprawiedliwość oraz Konfederację Korony Polskiej. Nie zgodzono się także na wniosek o odrzucenie projektu w całości.

Reforma „Kompas Jutra” ruszy od 2026 r.

Nowelizacja ma pozwolić na wdrożenie rządowego programu „Reforma26. Kompas Jutra”, zakładającego gruntowną przebudowę podstaw programowych. Nowe treści i sposób ich formułowania mają być wprowadzane stopniowo: od września 2026 r. w klasach I i IV szkoły podstawowej, a rok później w klasach I szkół ponadpodstawowych. W kolejnych latach reforma obejmie następne roczniki.

Koniec tzw. godzin basiowych. Nauczyciele mają dostać wyrównania
Oświata i nauczyciele
Koniec tzw. godzin basiowych. Nauczyciele mają dostać wyrównania

Podczas pierwszego czytania projektu, które odbyło się na początku listopada w komisji edukacji i nauki, wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer podkreślała, że celem zmian jest „umożliwienie wdrożenia w szkołach kompleksowej reformy programowej”.

– W ramach reformy w większym stopniu musimy zwrócić uwagę na to, czego szkoła ma realnie nauczyć, a nie czego ma uczyć. Chodzi o skuteczność i efekty kształcenia, a nie tylko o jego treść – mówiła.

Podstawa programowa pisana językiem efektów uczenia się

Projekt przewiduje zmianę definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego. Nowy model ma precyzyjnie określać cele i efekty uczenia się, a jednocześnie dawać nauczycielom większą elastyczność w sposobie realizacji treści.

Podstawy programowe mają być spójne między przedmiotami i napisane „językiem efektów uczenia się”, co – według autorów reformy – umożliwi tworzenie trafniejszych narzędzi diagnostycznych i egzaminów oraz lepsze dostosowanie edukacji do zróżnicowanych potrzeb uczniów. Zmiany mają też skoncentrować szkołę na budowaniu kompetencji, a nie na zapamiętywaniu informacji.

Wychowanie przedszkolne oraz klasy I i IV szkół podstawowych objęte będą nowymi podstawami od roku szkolnego 2026/2027, zaś klasy I szkół ponadpodstawowych – od 2027/2028.

Egzamin ósmoklasisty znów w kwietniu. Zmiany w maturach

Nowelizacja przewiduje także powrót do kwietniowego terminu egzaminu ósmoklasisty, obowiązującego do 2019 r., a zmienionego w okresie pandemii i reformy strukturalnej.

W projekcie znalazła się również rezygnacja z przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka łacińskiego jako alternatywy dla egzaminu z języka obcego nowożytnego. Resort edukacji argumentuje, że dotychczasowy odsetek maturzystów wybierających tę opcję był znikomy.

Wyższe opłaty za dopuszczenie podręcznika

Ustawodawca zaproponował także podwyższenie opłaty za dopuszczenie podręcznika do użytku szkolnego. Obecnie wynosi ona od 800 do 6000 zł; po zmianach ma to być od 2800 do 14 000 zł. Ministerstwo Edukacji uzasadnia tę korektę rosnącymi kosztami prac ekspertów i procedur wydawniczych.

Zmiany porządkujące i uzupełniające

Projekt zawiera również szereg mniejszych zmian o charakterze uzupełniającym i porządkującym. Mają one dostosować prawo oświatowe do nowych zasad planowania nauczania oraz przyszłych rozwiązań egzaminacyjnych.

Nowelizacja trafi teraz pod obrady Senatu. Jeśli izba wyższa nie wprowadzi poprawek, ustawa trafi na biurko Prezydenta.

Źródło: rp.pl

oświata

