Przypomnijmy, iż obecnie obowiązujące przepisy weszły w życie 1 września 2025 r. i stały się powodem ogromnej krytyki ze strony nauczycieli, którzy uznali, że znienawidzone „godziny czarnkowe” zamieniono im na „godziny basiowe” (od imienia ministry edukacji Barbary Nowackiej). Nowelizacja miała ujednolicić praktykę, bo niektóre szkoły wypłacały wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe, a inne nie. Były również takie, które płaciły w określonych przypadkach. Po zmianach wynagrodzenie przysługuje, gdy nauczyciel zamiast przydzielonych godzin zajęć zrealizował w tym samym dniu przydzielone przez dyrektora szkoły inne zajęcia opiekuńcze i wychowawcze, uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.

Środowiska nauczycielskiego nie uspokoił komunikat MEN, w którym wskazano, iż „nauczyciel, który nie może zrealizować zaplanowanych godzin ponadwymiarowych z przyczyn dotyczących szkoły, np. z powodu wyjazdu klasy na wycieczkę, może mieć przydzielone doraźne zastępstwo, za które przysługuje wynagrodzenie w takiej samej stawce jak wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe lub może mieć przydzielone zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów na terenie szkoły i wtedy zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe”. Taka interpretacja spotkała się z niezadowoleniem środowisk nauczycielskich. Spowodowało to, że szkoły w całym kraju zaczęły masowo odwoływać lub zawieszać wycieczki.

Kiedy nauczyciel otrzyma wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

W sprawę zaangażował się premier Donald Tusk, który zapowiedział zmianę przepisów. Projekt nowelizacji złożony przez posłów Koalicji Obywatelskiej zakłada, że wynagrodzenie będzie przysługiwało w każdym przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych mu godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć. „Nauczyciele otrzymają zatem wynagrodzenie za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w różnych przypadkach nieodbycia zajęć z przyczyn leżących po stronie szkoły, a nie nauczyciela, np. z powodu nieobecności ucznia na zajęciach, które są z nim prowadzone indywidualnie, wyjazdu klasy na wycieczkę, wyjścia klasy na jakieś wydarzenie poza szkołą, itp. Warunkiem zachowania prawa do wynagrodzenia jest pozostawanie nauczyciela w tym czasie w gotowości do realizacji tych zajęć” – napisano w uzasadnieniu.

W projekcie ustawy doprecyzowano, że nauczycielowi pozostającemu w gotowości do pracy można przydzielić zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów.