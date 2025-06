Likwidacja „godzin czarnkowych” na otarcie łez? Co z innymi postulatami, m.in. wynagrodzeniami za nadgodziny?

Środowisko zauważa jednak, że jej likwidacja nie rozwiąże innych, poważnych problemów, które trawią system szkolnictwa w Polsce. Odpowiedzią na nie miały być kolejne zmiany w Karcie nauczyciela. Nadzieja pojawiła się, kiedy założenia do projektu jej noweli w lutym bieżącego roku trafiły do wykazu prac rządu. Dziś już jednak wiadomo, że szanse na ich wprowadzenie od najbliższego roku szkolnego są marne.

A miałyby one przede wszystkim uregulować w końcu kwestie przydzielonych, ale niezrealizowanych godzin ponadwymiarowych. Zwłaszcza że w tamtym czasie Sąd Najwyższy – na kanwie historii anglistki, koordynującej projekt zagranicznej wymiany uczniów – podjął uchwałę, w której uznał, że za pracę poza „przydziałem” należy się wynagrodzenie.

– Pensje ponownie niebezpiecznie zbliżają się do minimalnej, a za godziny nadliczbowe nie możemy doprosić się zapłaty. W każdym innym zawodzie, jeśli pracujesz powyżej 40 tygodniowo, masz do tego prawo. A my jeździmy na kilkudniowe wycieczki z uczniami, gdzie przez 24 godziny na dobę jesteśmy za nich odpowiedzialni, i nikt nam za to nie płaci – komentuje dyrektor Kozakiewicz.

Mec. Michał Świąder zauważa z kolei, że nauczyciel ma dziś obowiązek m.in. realizować inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły. Jego zdaniem „godzina czarnkowa”, czyli de facto konsultacje, powinna być traktowana jako element tych drugich. – Jeśli zostaną uchylone zapisy Karty nauczyciela o obowiązku zapewnienia możliwości konsultacji, to do ich zorganizowania nauczyciela będzie mógł obligować statut szkoły. Jeśli nie ma w nim konkretnych zapisów, to nie będzie można mu nakazać, aby możliwość konsultacji rodzicom czy uczniom zapewnił – podkreśla adwokat.