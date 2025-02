W opisywanym przypadku sądy obu instancji w części uwzględniły jej pozew i przyznały jej ponad 18,5 tys. zł wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych wraz z odsetkami.

Skargę kasacyjną złożyła szkoła.

Sąd Najwyższy w składzie trzech sędziów przekazał natomiast poszerzonemu składowi zapytanie prawne: „Czy problematyka pracy w godzinach nadliczbowych nauczycieli została wyczerpująco uregulowana w Karcie Nauczyciela, czy też należy do niej odpowiednio stosować – na podstawie art. 91c ust. 1 Karty – przepisy Rozdziału V Działu Szóstego kodeksu pracy?”.

Sąd Najwyższy o pracy nauczyciela ponad normę: "To praca w godzinach nadliczbowych w rozumieniu kodeksu pracy"

SN uznał, że zadania wykonywane przez nauczyciela ponad normy czasu pracy, są pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu kodeksu pracy.

- Jak ktoś pracuje dłużej, to kodeks pracy stanowi, że ma prawo do dodatkowej zapłaty lub wolnego. I skoro Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji w tym zakresie, to oznacza, że stosuje się kodeks pracy. Jeśli nauczyciel przekracza pensum to trzeba mu zapłacić- mówił w ustnych motywach sędzia Piotr Prusinowski.

Innymi słowy SN uznał, że pensja za nadgodziny im się należy i nauczyciele będą mogli się o to upominać.