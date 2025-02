Będą zmiany w Karcie Nauczyciela. Godziny ponadwymiarowe i zastępstwa pod kontrolą

Według wiceszefowej związku ujednolicenia wymaga też kwestia pensum nauczycieli praktycznej i teoretycznej nauki zawodu. - Wiemy, że brakuje ich na rynku oświatowym i wykonują często tę samą pracę, a więc powinni mieć jednakowe pensum, czyli 18 godzin – dodaje.

Czytaj więcej Prawo rodzinne Sąd: mało zaangażowany rodzic nie zmusi dzieci, by chodziły do publicznej szkoły Mało zaangażowany rodzic nie może zmusić dzieci, by chodziły do publicznej szkoły, jeśli wcześniej zgodził się na edukację domową, a taka forma nauki pozwala im osiągać dobre wyniki – uznał sąd.

Urlop dla poratowania zdrowia. Rożne oceny propozycji dla nauczycieli

Z kolei nauczyciele, którym brakuje mniej niż rok do nabycia prawa do emerytury, mają zyskać możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacje uzdrowiskową.

Zdaniem prawniczki i ekspertki prawa oświatowego Agaty Piszko, zmiana jest oczekiwana w kontekście wprowadzenia prawa do wcześniejszej emerytury (od początku września ubiegłego roku), o której mowa w Karcie Nauczyciela.

- Część nauczycieli nie chce skorzystać z tego prawa i wyraża wolę dalszego świadczenia pracy, co przy obecnych brakach kadrowych stanowi wsparcie w realizacji statutowych zadań szkoły. Przepisy ograniczające prawo do urlopu dla poratowania zdrowia w obecnym brzmieniu dotyczą również tych nauczycieli, którzy mogliby skorzystać z prawa do wcześniejszej emerytury, nawet jeżeli z tego świadczenia nie skorzystają – mówi Agata Piszko.

- Nie jesteśmy zadowoleni z propozycji rozwiązań związanych z urlopem dla poratowania zdrowia – twierdzi z kolei Urszula Woźniak. - Z ZUS otrzymałam informację, że z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę tzw. czarnkową skorzystało w ubiegłym roku 99 nauczycieli w całej Polsce. Natomiast – przez wprowadzenie tej ustawy – 80 tys. nauczycieli w przyszłym roku straci szansę skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, choć mogliby jeszcze kilka czy kilkanaście lat uczyć w szkole, bo będą mieli np. 55 lat – uważa wiceszefowa ZNP.