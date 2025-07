Pacjent w kolejce, bo blok operacyjny jest zajęty

W praktyce wiele informacji przekazywano mailowo lub telefonicznie, a dane do systemów wprowadzano ręcznie – i to nawet kilka razy dziennie, żeby na bieżąco je aktualizować. Obciążało to personel, a bywało, że do wykonywania tych czynności trzeba było zatrudniać też dodatkowych. W efekcie zdarzało się, że zespół ratownictwa medycznego np. przywoził pacjenta do placówki, w której blok operacyjny był zajęty lub nieczynny, a sprzęt chwilowo uszkodzony.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Szpital nie powinien zarabiać - Szpital powinien się bilansować, natomiast nie może być skupiony na generowaniu zysków – mówi w...

Rejestr pokaże, gdzie zepsuł się tomograf czy rezonans

Jeśli zaś nowelizowana ustawa wejdzie w życie, karetka z osobą w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zostanie skierowana do takiej placówki – w powiecie lub województwie – gdzie bez zbędnej zwłoki przejdzie ona konieczny zabieg. Niedopuszczalne będą sytuacje, w których np. ratownicy nie będą wiedzieli, że w szpitalu nie działa tomograf czy rezonans, zepsuła się winda lub doszło do awarii lądowiska. Od razu wiadomo będzie choćby, że w szpitalu dostępnych jest mniej sal, bo jedna została wyłączona dla pacjenta z chorobą zakaźną, który musi przebywać w izolacji. Tak samo jak to, że kadra w danej placówce i w danym dniu jest uszczuplona z powodu urlopów.