Potem żałobna kawalkada jechała dalej przez ulice Birmingham na prywatną, żałobną uroczystość, której szczegóły są owiane tajemnicą.

Pewne jest to, że tak jak życzył sobie Ozzy – na ile to możliwe – fani starali się żegnać idola raczej pamiętając o radości, jaką im sprawiał, niż ze smutkiem, jaki wywołał, gdy umarł w wieku 76 lat, w niespełna trzy tygodnie po wspaniałym, pożegnalnym koncercie „Back To Beginning” 5 lipca na Aston Villa Park.