Nie żyje Chuck Mangione, wybitny trębacz jazzowy

Chuck Mangione, zdobywca nagrody Grammy, muzyk jazzowy, znany m.in. z przeboju „Feels So Good” z 1978 roku i ścieżki dźwiękowej do filmu "Sanchez i jego dzieci", zmarł we wtorek we śnie w swoim domu w Rochester. Miał 84 lata.