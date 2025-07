Przed tournee grupa wydała nowe single „Imminent Redemption” i „True Love”. Z pozwu wynika, że miała także osiem utworów w wersji instrumentalnej, które planowała ukończyć po zakończeniu trasy. Teraz jest to niemożliwe, mimo że podpisana jest umowa zobowiązująca grupę do dostarczenia co najmniej 12 piosenek dla ADA , spółce zależnej Warner Music Group. „Powodowie i pozwany będą potencjalnie osobiście oskarżeni o np. zwrot zaliczki na rzecz ADA” – czytamy w pozwie.

Odwołanie trasy kosztowało zespół także utratę znacznych dochodów. Z pozwu wynika, że każdy członek zespołu miał zarobić 210 000 dol. na trasie po Ameryce Północnej. Są także winni 240 000 dol. niezapłaconych prowizji swojemu menadżerowi, menadżerowi biznesowemu i zespołowi prawnemu.

Jane’s Addiction, Dave Navarro i jego straty

Pozew odsłania kulisy Jane’s Addiction. Navarro otrzymywał 25 000 dol. miesięcznie z polisy na wypadek niezdolności do pracy po tym, jak Covid zmusił go do rezygnacji z trasy w 2022 roku. W 2024 roku Navarro zgodził się ponownie połączyć siły z grupą i wyruszyć w trasę koncertową po Europie i Ameryce Północnej.

„Navarro zrezygnował z miesięcznego zasiłku inwalidzkiego w wysokości 25 000 dol., aby móc wrócić do pracy z zespołem” – czytamy w skardze. „Gdyby Navarro nie wstrzymał świadczeń z tytułu niezdolności do pracy, biorąc pod uwagę jego stan, Navarro prawdopodobnie otrzymywałby świadczenia w wysokości 25 000 dol. przez kilka lat”. W pozwie ujawniono również, że przełożył swój ślub w Szkocji, aby dostosować się do tournee, co kosztowało go 50 000 dol.

Tego samego dnia pozew złożył Farrell. Uważa, że pozostali muzycy znęcali się nad nim (grali rzekomo zbyt głośno), co mogło zagrażać jego zdrowiu. W 30-stronicowej argumentacji Farrell oskarża muzyków o zorganizowanie „wieloletniej kampanii zastraszania i nękania mającej na celu podkopanie jego pozycji”.