Stanowiska za „gratyfikację” dla Sławomira Nowaka? Tego już się nie dowiemy

Tzw. polski wątek wyszedł na jaw przypadkiem – pochodzi z wyłączonej sprawy wielkiej afery korupcyjnej z czasu, gdy Sławomir Nowak był szefem Ukrawtodoru, ukraińskiej państwowej agencji zajmującej się budową dróg. Według prokuratury w tym wątku Nowak przyjął pieniądze m.in. od Jacka Krawca – nie mniej niż 182 tys. zł (w rzekomych usługach dla koncernu) za poparcie go na stanowisko szefa Orlenu. Oskarżono tutaj również Leszka K., Dariusza Jacka K. i Wojciecha T. (według prokuratury ten ostatni miał opłacić się za stanowisko w zarządzie PGE i Energii kwotami od 20 tys. zł do 99 tys. zł).

Przedstawione im zarzuty opierały się głównie na wyjaśnieniach Jacka P., kiedyś przyjaciela Nowaka i jego zaufanego współpracownika, przez którego były minister miał prać pieniądze z przestępstwa.

Z aktu oskarżenia wynika, że Jacek P. miał być prawą ręką Nowaka w ukrywaniu wielomilionowych łapówek, kupowaniu za nie m.in. terenowego samochodu, obrazów i nieruchomości w Warszawie. Również za łapówki P. nabył specjalny sejf, który ulokował w domu swoich rodziców. To w nim śledczy znaleźli w sumie 4 mln zł. Z kolei zeznania Jacka P. miały potwierdzać odręczne notatki z przypisanymi kwotami łapówek, które według biegłego (od pisma ręcznego) nakreślił Nowak.

Obrona podważała jego związek z pieniędzmi – DNA Nowaka nie było na banknotach, ale miało się znajdować na gumkach, którymi spięto pliki pieniędzy. „To oznacza, że miał on kontakt z dowodową gotówką” – podawała prokuratura. Obciążające dowody mają pochodzić także z telefonów m.in. Nowaka i Jacka P. odszyfrowanych dzięki Pegasusowi (są w tajnej części akt).

Jacek P. został oskarżony o pranie brudnych pieniędzy (z rzekomych łapówek dla Nowaka) i korupcję. Poszedł na współpracę z prokuraturą – skorzystał z instytucji tzw. małego świadka koronnego (co ciekawe, z tą propozycją wyszła jego obrona), dobrowolnie poddał się karze i we wrześniu 2022 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał go na karę w zawieszeniu. Dla prokuratora i sądu zeznania P. były wiarygodne. Karze się poddał i dostał wyrok (trzy lata w zawieszeniu) także Dariusz Z., były szef jednostki GROM. To pierwsi skazani z domniemanej grupy przestępczej, o której kierowanie został oskarżony były minister.