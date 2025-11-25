Sąd wymierzył też karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę Pawłowi A. byłemu wicedyrektorowi delegatury NIK w Rzeszowie

Reklama Reklama

Orzeczenie to zapadło po ponad siedmiu latach od rozpoczęcia procesu. Na ławie oskarżonych zasiedli w nim były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, były poseł ludowców Jan Bury oraz były wicedyrektor rzeszowskiej delegatury Izby Paweł A. Według prokuratury mieli oni bezprawnie wpływać na proces obsadzania stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów delegatur w Łodzi i Rzeszowie oraz jednego z departamentów NIK.

Afera ustawiania konkursów w NIK. Krzysztof Kwiatkowski i Jan bury stanęli przed sądem

- Oskarżeni swoimi bezprawnymi zabiegami uniemożliwiali dokonanie obiektywnej oceny wszystkich uczestników postępowań konkursowych i tym samym uniemożliwili wybranie ich na stanowisko, na które aplikowali. Dokonując swoich czynów kierowali się naganną motywacją i partykularnymi interesami. Naruszyli przy tym autorytet i niezależność Najwyższej Izby Kontroli - informowała prokuratura w 2017 r.

To właśnie wtedy śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia, który opierał się m.in. na nagranych przez CBA rozmach telefonicznych prowadzonych przez oskarżonych. Kwiatkowski został oskarżony o popełnienie czterech przestępstw nadużycia władzy, które dotyczyły wpływania na przebieg konkursów dyrektorskich w NIK. Na czym miało polegać rzekome ustawianie tych konkursów? Zdaniem prokuratury prezes NIK jako przewodniczący komisji konkursowej przed jej posiedzeniem ujawniał o co zapyta kandydata. Informacje te miał przekazywać dalej Jan Bury.