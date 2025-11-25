Aktualizacja: 25.11.2025 14:58 Publikacja: 25.11.2025 14:10
Senator KO Krzysztof Kwiatkowski, były prezes NIK
Foto: PAP/Marcin Obara
Sąd wymierzył też karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata oraz grzywnę Pawłowi A. byłemu wicedyrektorowi delegatury NIK w Rzeszowie
Orzeczenie to zapadło po ponad siedmiu latach od rozpoczęcia procesu. Na ławie oskarżonych zasiedli w nim były prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, były poseł ludowców Jan Bury oraz były wicedyrektor rzeszowskiej delegatury Izby Paweł A. Według prokuratury mieli oni bezprawnie wpływać na proces obsadzania stanowisk dyrektorów i wicedyrektorów delegatur w Łodzi i Rzeszowie oraz jednego z departamentów NIK.
- Oskarżeni swoimi bezprawnymi zabiegami uniemożliwiali dokonanie obiektywnej oceny wszystkich uczestników postępowań konkursowych i tym samym uniemożliwili wybranie ich na stanowisko, na które aplikowali. Dokonując swoich czynów kierowali się naganną motywacją i partykularnymi interesami. Naruszyli przy tym autorytet i niezależność Najwyższej Izby Kontroli - informowała prokuratura w 2017 r.
To właśnie wtedy śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia, który opierał się m.in. na nagranych przez CBA rozmach telefonicznych prowadzonych przez oskarżonych. Kwiatkowski został oskarżony o popełnienie czterech przestępstw nadużycia władzy, które dotyczyły wpływania na przebieg konkursów dyrektorskich w NIK. Na czym miało polegać rzekome ustawianie tych konkursów? Zdaniem prokuratury prezes NIK jako przewodniczący komisji konkursowej przed jej posiedzeniem ujawniał o co zapyta kandydata. Informacje te miał przekazywać dalej Jan Bury.
Były poseł PSL, podobnie jak Krzysztof Kwiatkowski, został oskarżony także o podżeganie do nadużycia władzy przez ówczesnego wiceprezesa Izby Mariana Cichosza. Chodziło o rozstrzygnięcie konkursu w rzeszowskiej delegaturze. Bury miał też – według śledczych – wywierać wpływ i naciskać na pozytywne rozstrzygnięcie zastrzeżeń wniesionych do wystąpienia pokontrolnego NIK.
Przed sądem w tym procesie stanął też Paweł A., były wicedyrektor delegatury NIK w Rzeszowie i bliski znajomy Burego. Prokuratura oskarżyła go o udział w ustawianiu konkursu na szefa tamtejszej jednostki i przekazywanie poufnych informacji posłowi.
Proces rozpoczął się w sierpniu 2017 r. Oskarżeni konsekwentnie nie przyznawali się do winy i składali obszerne wyjaśnienia. Podczas pierwszej rozprawy Kwiatkowski oświadczył, że czekał na okazję, aż będzie mógł publicznie przed sądem oczyścić się z zarzutów i wykazać swoją niewinność. - Nigdy nie było tak, że wpływałem na wyniki konkursu na stanowiska. Swoje obowiązki wykonywałem w sposób zgodny z prawem, zgodny z ustawą o NIK i zarządzeniem prezesa NIK o procedurze konkursowej – przekonywał wtedy szef Izby.
Podobnie twierdził Jan Bury. - Moje działania zawsze były zgodne z prawem i zasadami życia publicznego. Nigdy nie popełniłem przestępstwa, nie nadużyłem swoich uprawnień, ani nikogo do ich nadużycia nie podżegałem – twierdził polityk.
Mimo uchylonego immunitetu i toczącego się procesu Krzysztof Kwiatkowski pełnił funkcję prezesa NIK przez pełną kadencję od 2013 r. do 2019 r. Prawo nie zabrania bowiem stania na czele Izby przez osobę objętą aktem oskarżenia. Kwiatkowski jest obecnie senatorem Koalicji Obywatelskiej, zaś Jan Bury znalazł się poza polityką i jest jednym z oskarżonych w sprawie tzw. afery podkarpackiej.
