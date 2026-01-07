Aktualizacja: 07.01.2026 16:10 Publikacja: 07.01.2026 13:07
Foto: PAP/Marcin Bielecki
– Kierując się doświadczeniem życiowym, sąd doszedł do konstatacji, iż sport charakteryzuje się nieprzewidywalnością i zawsze możliwy jest przypływ nowych sił, adrenaliny i wiary nawet w pozornie przegranym zespole – uzasadnił swoją decyzję stołeczny SO.
Jak podkreślił skład orzekający, zmiana rezultatu meczu – tak jak w przypadku rozgrywek, których wynik stał się przedmiotem sporu między graczem a bukmacherem – jest możliwa nawet na jego finiszu. Uzasadniał bowiem, że może się tak stać, kiedy „drużyna potencjalnie zwycięska popełni błędy techniczne skutkujące rzutami karnymi lub drużyna potencjalnie przegrana zachowa odpowiednią rezerwę sił i motywacji, by zmienić wynik meczu”.
– Nawet ewentualny błąd sędziowski nie dowodzi okoliczności, iż wynik meczu był znany przed jego rozpoczęciem, a błędy sędziowskie w piłce nożnej są elementem gry i ustalania wyniku od zawsze – wskazał SO.
Spór rozgorzał, kiedy niezadowolonemu graczowi – po tym, jak prawidłowo obstawił wyniki meczów piłki nożnej – spółka najpierw wypłaciła, a potem anulowała wypłatę uzyskanych z tego tytułu ponad 180 tys. zł. Mężczyzna, który zawodowo zajmował się tą dziedziną, próbował ustalić, dlaczego bukmacher zdecydował się na taki krok. Kiedy zaś złożył reklamację dowiedział się, że anulacja nastąpiła z powodu rzekomego stosowania nieuczciwych praktyk przy ustalaniu wyników sportowego współzawodnictwa.
Samego zainteresowanego te argumenty nie przekonały, bo uznał on, że oficjalny nawet komunikat, wydany przez spółkę, nie ma według niego mocy wiążącej. Uważał, że prowadząc działalność biznesową, powinna ona liczyć się z ryzykiem różnego obrotu spraw. Dlatego też musi wywiązać się z umowy, która ważna jest na mocy przyjętych zakładów.
Sama spółka powoływała się na ustalenia poczynione przez niezależne instytucje, zajmujące się monitorowaniem wydarzeń sportowych. Regulamin przyjmowania zakładów umożliwia ich unieważnienie, jeśli do stosowania nieuczciwych praktyk rzeczywiście doszło – a tak właśnie, według spółki, było w tym przypadku.
Sprawa trafiła do sądu pierwszej instancji, który stanął po stronie gracza i w zaocznym wyroku zasądził zapłatę żądanej przez niego kwoty. Sprzeciw od niego złożyła jednak spółka, przywołując argumenty tożsame z tymi, na podstawie których odrzuciła reklamację.
Według SO, spółka – jeśli jej decyzja miałaby zostać uznana za uzasadnioną – na potwierdzenie swoich tez musiałaby przedstawić przekonujące dowody, a nie jedynie domniemania. Argumentów ze strony bukmachera za takich zaś nie uznał i utrzymał orzeczenie w mocy.
Wyrok jest prawomocny.
Sygnatura akt: I C 439/22
Źródło: rp.pl
