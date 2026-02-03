Jak informuje Prokuratura Krajowa, wyrok zapadł 29 stycznia 2026 r. Paweł K., obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Reklama Reklama

Prokuratura: zagrożone bezpieczeństwo prezydenta Ukrainy

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w maju ubiegłego roku po zakończeniu śledztwa prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zebrane dowody potwierdziły popełnienie przez Hrubieszowianina przestępstw z art. 130 § 3 Kodeksu karnego (szpiegostwo) oraz art. 263 § 2 Kodeksu karnego (nielegalne posiadanie broni i amunicji).

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od 2 grudnia 2022 roku do 13 lutego 2023 roku Paweł K. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej oraz nawiązywał kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej bezpośrednio zaangażowanymi w działania wojenne na terytorium Ukrainy.

„Do zadań oskarżonego należało m.in. gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących zabezpieczenia infrastruktury Portu Lotniczego Rzeszów–Jasionka. Działania te mogły zostać wykorzystane przez rosyjskie służby specjalne, w tym w kontekście planowania ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, tj. Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego” - informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.