Polak chciał szpiegować na rzecz Rosji. Sąd wysyła go za kraty

Sąd Okręgowy w Zamościu skazał 50-letniego mieszkańca Hrubieszowa za zgłoszenie gotowości do działania na rzecz rosyjskiego wywiadu wojskowego.

Publikacja: 03.02.2026 10:02

Adwokat Jan Waszkiewicz (L) i oskarżony Paweł K. (2L) na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Zamościu

Foto: PAP/Karol Zienkiewicz

Dorota Gajos-Kaniewska

Jak informuje Prokuratura Krajowa, wyrok zapadł 29 stycznia 2026 r. Paweł K., obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, został uznany za winnego zarzucanych mu czynów i wymierzył mu karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokuratura: zagrożone bezpieczeństwo prezydenta Ukrainy

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w maju ubiegłego roku po zakończeniu śledztwa  prowadzonego przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zebrane dowody potwierdziły popełnienie przez Hrubieszowianina przestępstw z art. 130 § 3 Kodeksu karnego (szpiegostwo) oraz art. 263 § 2 Kodeksu karnego (nielegalne posiadanie broni i amunicji).

Z ustaleń śledczych wynika, że w okresie od 2 grudnia 2022 roku do 13 lutego 2023 roku Paweł K. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgłosił gotowość do działania na rzecz wywiadu wojskowego Federacji Rosyjskiej oraz nawiązywał kontakty z obywatelami Federacji Rosyjskiej bezpośrednio zaangażowanymi w działania wojenne na terytorium Ukrainy.  

„Do zadań oskarżonego należało m.in. gromadzenie i przekazywanie informacji dotyczących zabezpieczenia infrastruktury Portu Lotniczego Rzeszów–Jasionka. Działania te mogły zostać wykorzystane przez rosyjskie służby specjalne, w tym w kontekście planowania ewentualnego zamachu na życie głowy obcego państwa, tj. Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego” - informuje prok. Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej.

50-latek z Hrubieszowa zamierzał wstąpić do GRU i Grupy Wagnera

Oskarżony deklarował również gotowość przystąpienia do struktur o charakterze dywersyjnym, w tym do tzw. Grupy Wagnera oraz do jednostki wojskowej nr 29155 Głównego Zarządu Wywiadowczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU). Jednostka ta jest wiązana z operacjami o charakterze specjalnym prowadzonymi poza granicami Rosji.

Sąd podzielił argumentację prokuratora, uznając, że zgłaszanie gotowości współpracy z obcym wywiadem oraz deklarowanie realizacji zadań wywiadowczych stanowiło realne zagrożenie dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej. Wymierzona kara obejmuje zarówno czyny związane z działalnością o charakterze szpiegowskim, jak i nielegalne posiadanie broni oraz amunicji. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Wyrok skazujący Pawła K. nie jest prawomocny.

 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

