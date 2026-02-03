Z tego artykułu się dowiesz: Jakie zmiany wprowadzają projekty Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące prawa do pełnomocnika dla świadków?

Dlaczego istnieją obawy co do skuteczności proponowanych zmian w nowelizacji kodeksu postępowania karnego?

Jakie są krytyczne opinie Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Naczelnej Rady Adwokackiej wobec nowych przepisów?

Jakie problemy wynikają z możliwości dokonywania czynności procesowych bez obecności pełnomocnika na podstawie decyzji prokuratora?

W jaki sposób proponowane przepisy mogą nie spełniać standardu lojalności procesowej zgodnie z opinią Sądu Najwyższego?

Jakie propozycje zmian przedstawiono, aby poprawić gwarancyjność prawa do pełnomocnika?

Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy czy Naczelna Rada Adwokacka krytykują rozwiązania proponowane w tzw. „Lex Skrzypek”. Prace nad tą nowelizacją kodeksu postępowania karnego zostały podjęte po śmierci Barbary Skrzypek, sekretarki prezesa Prawa i Sprawiedliwości, która nastąpiła kilka dni po przesłuchaniu przez prokuraturę. Chociaż nie stwierdzono związku pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami, był to impuls do wznowienia dyskusji o potrzebie zmian w k.p.k. zmierzających do realnego zapewnienia m.in. świadkom prawa do obecności pełnomocnika w czynnościach podejmowanych z ich udziałem. Od lat takie postulaty były formułowane czy to przez RPO czy NRA.

Świadek bez pełnomocnika? Możliwość kontroli sądowej decyzji prokuratora

Obecnie, zgodnie z art. 87 k.p.k., osoba niebędąca stroną może ustanowić pełnomocnika, jeżeli wymagają tego jej interesy w toczącym się postępowaniu. Z tym, że § 3 tego przepisu stanowi, że sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator, może nie wyrazić na to zgody, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną. Decyzja prokuratora podlega co prawda zaskarżeniu, lecz zgodnie z art. 302 § 3 k.p.k. nie do sądu, tylko do bezpośrednio przełożonego prokuratora.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji k.p.k. przewiduje dodanie do art. 87 § 4 k.p.k.. Chodzi o to, żeby zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy rozpoznawał sąd (nie później niż przed upływem 7 dni). Jednak zgodnie z projektowanym § 5 tej regulacji do czasu uprawomocnienia się tego postanowienia czynności, w których udział zgłosił jej pełnomocnik, mogą być dokonywane bez jego udziału w „wypadkach niecierpiących zwłoki albo gdy przemawia za tym ważny interes śledztwa”.

Zbyt szeroka furtka dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika

Zdaniem krytyków, dodanie tych dwóch klauzul generalnych całkowicie rozmontowuje gwarancyjny charakter proponowanej zmiany.