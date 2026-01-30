Aktualizacja: 30.01.2026 20:48 Publikacja: 30.01.2026 19:35
Działacz środowisk narodowych, lider Ruchu Obrony Granic Robert Bąkiewicz w Szczecinie
Foto: PAP/Marcin Bielecki
Chodzi o wolnościowe środki zapobiegawcze zastosowane w sierpniu przez gorzowską prokuraturę, która postawiła Bąkiewiczowi zarzut znieważenia funkcjonariuszy Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej w czerwcu br. w pobliżu przejścia granicznego z Niemcami - na moście w Słubicach (woj. lubuskie). Jak ustaliła prokuratura, Robert B. publicznie nazwał funkcjonariuszy zdrajcami, a także sugerował, iż nie mają honoru, a poprzez wykonywanie rozkazów swoich przełożonych hańbią polski mundur. Miał też nakłaniać funkcjonariuszy Straży Granicznej do popełnienia przestępstwa niedopełnienia przez nich obowiązków służbowych, tj. zaniechania przeprowadzenia procedur związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.
Podejrzany Bąkiewicz nie przyznał się do winy i odmówił złożenia wyjaśnień. Prokuratura zastosowała wobec niego dozór policji, obowiązek informowania o opuszczaniu miejsca pobytu oraz zakaz zbliżania się do polsko-niemieckich przejść granicznych na odległość mniejszą niż kilometr. Obrońcy aktywisty złożyli zażalenie.
Czytaj więcej
Prokurator krajowy nie uwzględnił wniosku prokuratora z Gorzowa Wielkopolskiego, który chciał wył...
Dziś, na niejawnym posiedzeniu z udziałem prokuratora i Roberta Bąkiewicza (bez udziału jego adwokatów) sąd postanowił o uchyleniu wszystkich środków zapobiegawczych.
- Sąd po rozważeniu wszystkich argumentów, zbadaniu sprawy, uznał, że były przesłanki ogólne do zastosowania środków zapobiegawczych, ponieważ jest wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanych mu czynów. Natomiast nie zostały spełnione przesłanki szczególne, to znaczy – nie ma obawy ucieczki i ukrywania się podejrzanego – przekazała PAP sędzia Olimpia Barańska-Małuszek, prezes Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.
Sam Bąkiewicz poinformował o korzystnym postanowieniu sądu w nagraniu na portalu X:
„Wygrałem dzisiaj z aparatem represji Tuska i Żurka. Sąd zdjął ze mnie środki zapobiegawcze. Mogę zbliżać się do niemieckiej granicy, nie muszę meldować się na komendzie policji w miejscu mojego zamieszkania. To pokazuje tyle, że metody przyjęte przez dzisiejszą władzę to metody eliminowania swoich przeciwników politycznych (...) Te represje oczywiście się nie skończyły. W mojej sprawie prowadzonych jest prawie trzydzieści różnych postępowań (...) Dzisiaj takie małe zwycięstwo” – mówił Bąkiewicz.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Najpierw najwięksi, ale niebawem też mniejsi przedsiębiorcy muszą nauczyć się korzystać z Krajowego Systemu e-Fa...
W lutym zmienią się niektóre terminy wypłat 800 plus. Część rodziców otrzyma świadczenie wcześniej niż zwykle. P...
Przy podziale majątku dorobkowego małżeńskiego sąd sam z siebie nie zasądzi nakładów małżonka na majątek wspólny.
Przepisy, które miały cywilizować zasady obliczania powierzchni użytkowej pozwolą deweloperom wliczać do niej ta...
Kary za drift i niebezpieczną jazdę, penalizacja nielegalnych wyścigów i dożywotnie odebranie uprawnień dla tych...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas