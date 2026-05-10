Zespół złożony z sześciu spadochroniarzy i dwóch lekarzy wojskowych z 16. Brygady Powietrznodesantowej wyskoczył z samolotu transportowego RAF A400M, który pokonał dystans 6788 km z bazy lotniczej RAF Brize Norton w Oxfordshire na Wyspę Wniebowstąpienia, a następnie kolejne 3000 km na południe do Tristan da Cunha.

W sobotę zrzucono tam tlen i sprzęt medyczny. A400M został zatankowany w trakcie lotu przez samolot wsparcia RAF Voyager.

Jak poinformował w oświadczeniu brytyjski resort obrony, jest to pierwszy przypadek, w którym brytyjskie wojsko wysłało ze spadochronami personel medyczny w celu wsparcia humanitarnego.

Zrzut personelu i sprzętu na spadochronach jedyną metodą

Dostawy przeznaczone są przede wszystkim dla Brytyjczyka, który według władz ds. zdrowia był pasażerem statku wycieczkowego MV Hondius, na którym wybuchła epidemia hantawirusa. Między 13 a 15 kwietnia wycieczkowiec cumował w pobliżu wyspy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że mężczyzna zgłosił objawy wskazujące na zakażenie hantawirusem 28 kwietnia, a jego stan jest stabilny i przebywa w izolacji.

„Biorąc pod uwagę, że zapasy tlenu na wyspie osiągnęły poziom krytyczny, zrzut personelu medycznego z powietrza okazał się jedyną metodą dostarczenia pacjentowi niezbędnej pomocy na czas” – czytamy w oświadczeniu brytyjskiego resortu obrony.

Tristan da Cunha

Archipelag Tristan da Cunha w południowej części Oceanu Atlantyckiego wchodzi w skład brytyjskiego terytorium zamorskiego o nazwie Wyspa Świętej Heleny, Wyspa Wniebowstąpienia i Tristan da Cunha.

Składa się z sześciu wulkanicznych wysp. Główna wyspa, Tristan da Cunha, jest jedną z najbardziej odosobnionych zamieszkanych wysp na świecie. Najbliższym sąsiedztwem są położona 2420 km na północ Wyspa Świętej Heleny i – położony 2800 km na wschód Kapsztad.

Zazwyczaj opiekę zdrowotną zapewnia tam dwuosobowy zespół medyczny, a dostęp do niej jest możliwy wyłącznie łodzią, ponieważ nie ma pasa startowego.