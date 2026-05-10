Wcześniej w niedzielę o tym, że Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych poinformowała stacja TV Republika. Nie podała jednak żadnych dodatkowych informacji na temat okoliczności wyjazdu Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Nie wiadomo też, czy podobną drogę wybrał Marcin Romanowski.

Reklama Reklama

Jak podał portal Onet, powołując się na własne ustalenia, Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę dla dziennikarza TV Republika, dzięki czemu mógł wjechać do Stanów Zjednoczonych. Tomasz Sakiewicz, prezes zarządu oraz redaktor naczelny TV Republika, nie skomentował w rozmowie z portalem tych informacji, przekazując jedynie, że "dziś (w niedzielę, 10 maja) będzie informacja na ten temat".

Z kolei z ustaleń „Gazety Wyborczej” wynika, że Zbigniew Ziobro wraz z żoną Patrycją Kotecką znalazł się w USA, ponieważ otrzymał wizę amerykańską, o przyznaniu której miał zadecydować osobiście DOnald Trump przy sprzeciwie sekretarza stanu Marco Rubio oraz ambasadora USA w Polsce Toma Rose.

Zapowiedzi Pétera Magyara dotyczące Zbigniewa Ziobry

Przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech, w których zwyciężyła Tisza Pétera Magyara, Zbigniew Ziobro korzystał z azylu politycznego na Węgrzech. Magyar zapowiadał w kampanii, że jeśli wygra wybory, przeprowadzi ekstradycję Ziobry do Polski.

W sobotę rząd Pétera Magyara oficjalnie objął władzę na Węgrzech. Następca Viktora Orbána kilkakrotnie podkreślał, że jednym z jego pierwszych kroków będą działania celem ekstradycji do Polski Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. – Węgry nie będą przyjmować poszukiwanych międzynarodowych przestępców – mówił.

26 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry

Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Z kolei Marcinowi Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceszefem resortu sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 roku zarzuciła 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.

Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef resortu sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Na początku stycznia pojawiły się informacje, że Zbigniew Ziobro otrzymał od ówczesnych władz Węgier ochronę międzynarodową. Za politykiem wydano list gończy oraz skierowano wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.

Polska i USA od 1996 r. związane są traktatem ekstradycyjnym. Postawienie go przed polskim wymiarem sprawiedliwości może nie być jednak proste. Jeśli władze USA oceniłyby, że zarzuty kierowane pod adresem Ziobry mają charakter polityczny, zwalnia je to z konieczności wydania stronie polskiej poszukiwanego.

Procedura ekstradycji obywatela Rzeczypospolitej Polskiej z USA Zgodnie z polskimi przepisami i umową o ekstradycji zawartą z USA polski prokurator prowadzący postępowanie występuje do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o przeprowadzenie procedury ekstradycyjnej. Minister sprawiedliwości kieruje wniosek o wydanie osoby ściganej do władz państwa obcego.

Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Polską a USA dalsze postępowanie toczy się już w Stanach Zjednoczonych. Wniosek trafia do właściwego sądu, który bada, czy istnieją podstawy do ekstradycji oraz przesłanki negatywne, które mogłyby to uniemożliwić. Sąd sprawdza, czy ściganie nie ma charakteru politycznego, czy zostanie zapewniony rzetelny proces, w tym prawo do obrony, oraz czy będzie miało miejsce poszanowanie praw procesowych.