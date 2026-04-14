Na Węgrzech od kilku miesięcy przebywają dwaj politycy minionej władzy – były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wiceminister w tym resorcie, Marcin Romanowski. Poszukiwani są oni przez polską prokuraturę w związku ze śledztwem w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Lider zwycięskiej w wyborach na Węgrzech partii Tisza, Péter Magyar, zobowiązał się pod koniec lutego, że jeśli wygra wybory, to jako premier doprowadzi do ekstradycji polityków PiS. W poniedziałek – po wygranej jego ugrupowania – Magyar to potwierdził

We wtorek do sprawy odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jak poinformował, na najbliższym posiedzeniu Sejmu, szefowie klubów parlamentarnych przekażą do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o Trybunał Stanu dla Zbigniewa Ziobry.

Czarzasty wspomniał o tym już wcześniej – w poniedziałek – komentując wyniki wyborów na Węgrzech. - Jest większość konstytucyjna, można prawo w jeden dzień zmienić - mówił marszałek Sejmu w rozmowie z Polsat News. - W sprawie Zbigniewa Ziobry można powiedzieć jedno. W związku z tym, co się stało na Węgrzech widzę racjonalność ruchu, widzę sens ruszenia sprawy Trybunału Stanu dla Ziobry. To symboliczny moment – dodał polityk, przekazując, że poprosi kluby o spotkanie. - Ta sprawa w Sejmie powinna trafić do właściwej komisji – powiedział. - Uzasadnieniem są wszystkie rzeczy, o które podejrzewa go prokuratura. To wystarczające na 10 Trybunałów Stanu – zaznaczał Czarzasty.

Magyar o ekstradycji Ziobry i Romanowskiego: Nie zostaną długo na Węgrzech

Decyzją władz w Budapeszcie Zbigniew Ziobro uzyskał w styczniu 2026 r. azyl polityczny na Węgrzech – polska prokuratura chce mu bowiem postawić zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, do jakich miało dochodzić, kiedy polityk stał na czele Ministerstwa Sprawiedliwości za czasu rządów PiS. Były minister wcześniej krytykował lidera węgierskiej opozycji Pétera Magyara. Polityk zapowiadał, że w razie wygranych wyborów parlamentarnych przekaże Ziobrę polskim władzom.

W poniedziałek lider Tiszy – partii, która pokonała Fidesz Viktora Orbána w wyborach parlamentarnych – skomentował sytuację Ziobry i Romanowskiego. Pytany podczas konferencji prasowej o ich przyszłość, stwierdził: - Węgry nie będą azylem dla międzynarodowych przestępców. Jeśli Ziobro i Romanowski nie mają nic na sumieniu, radziłbym, aby spokojnie wracali do domu. Dodał też, że jeśli obaj polscy politycy nie opuścili jeszcze Węgier, zostaną poddani ekstradycji.

Przyszły premier Węgier powiedział także, że Zbigniew Ziobr – jako były szef resortu sprawiedliwości – wie, jak działa polski wymiar sprawiedliwości. - Powinien wyjaśnić zarzuty, które są mu postawione – zaznaczył węgierski polityk.

Główna obietnica Magyara ws. Ziobry i Romanowskiego padła jeszcze w kampanii wyborczej: - Jeśli wciąż tu będą, gdy Tisza będzie powoływać rząd, doprowadzimy do ich ekstradycji pierwszego dnia — zapowiedział. Dodał: - Myślę, że udadzą się do Mińska lub Moskwy. W tym samolocie może znajdować się ktoś jeszcze — sugerując, że problemy może mieć też sam Orbán.

Eksperci zauważają, że od stycznia 2026 r. na Węgrzech obowiązuje znowelizowane prawo azylowe — tzw. „lex Ziobro" i „lex Romanowski" — które może w tej chwili blokować ekstradycję. Przepisy te stracą na znaczeniu, jeśli Magyar zrealizuje zapowiedź rewizji procedur azylowych. Ponadto nowy rząd węgierski zostanie powołany dopiero po zwołaniu parlamentu, który musi zebrać się w ciągu 30 dni po wyborach — do tego czasu nadal rządzi Orbán.

W poniedziałek Magyar potwierdził, że sprawa Ziobry i Romanowskiego jest dla niego priorytetem i że ich pobyt na Węgrzech dobiegnie końca — ale sam proces prawny potrwa najprawdopodobniej kilka tygodni lub miesięcy, nie „jeden dzień", jak obiecywał w kampanii.

Więcej informacji wkrótce, tekst jest aktualizowany