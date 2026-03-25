Podczas środowej konferencji prasowej Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty poinformował, że wniosek w sprawie Trybunału Stanu dla Zbigniewa Ziobry jest gotowy. – Należy się spodziewać, że będzie procedowany na początku kwietnia – dodał.

Za co ścigany jest Zbigniew Ziobro?

Przypomnijmy, iż w listopadzie ubiegłego roku prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi Czarzastemu informację o treści postanowienia o przedstawieniu Zbigniewowi Ziobrze zarzutów dotyczących 26 przestępstw w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. „W związku z tym, że uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2025 r. obejmowała swoim zakresem zgodę na pociągnięcia Zbigniewa Z. do odpowiedzialności karnej w ramach postępowania karnego prowadzonego przez Zespół Śledczy Nr 2 Prokuratury Krajowej, skierowane przez Prokuratora Generalnego powiadomienie może stanowić podstawę do rozważenia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czy opisane w postanowieniu o przedstawieniu zarzutów naruszenia prawa, dotyczące pełnienia funkcji Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego, członka Rady Ministrów, mogą wypełniać znamiona deliktu konstytucyjnego” – wskazała wówczas Prokuratura Krajowa. Jak dodano, Sejm może ocenić, czy zachodzą przesłanki do ewentualnego pociągnięcia byłego ministra sprawiedliwości do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu.

Według prokuratorów Ziobro miał m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z FS, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W lutym Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ziobry na okres trzech miesięcy. Obecnie były minister sprawiedliwości objęty jest azylem i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne.