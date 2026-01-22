Czy były minister Zbigniew Ziobro powinien stanąć przed Trybunałem Stanu? Odpowiedź na to pytanie jest oczywista, choć zależy od poglądów politycznych odpowiadającego. Można również postawić inne pytanie, a mianowicie, czy pan Zbigniew Ziobro powinien pełnić w Polsce funkcje publiczne? Jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie powinien, to Trybunał Stanu jest narzędziem, którym ten cel można osiągnąć, a jak wiemy, cel uświęca środki, a przynajmniej jest takie powiedzenie.

Ponieważ wyżej sformułowane pytania doskonale nadają się do politycznej awantury, a umówmy się na chwilę, że przecież nie o nią chodzi, to zastanówmy się, czy istnieją przesłanki, a jeśli tak, to czy są one na tyle poważne, aby postawić byłego ministra sprawiedliwości przed Trybunałem Stanu?

Czy Zbigniewa Ziobrę można postawić przed Trybunałem Stanu?

Ustawa o Trybunale Stanu określa, że członkowie Rady Ministrów ponoszą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu za naruszenie konstytucji lub ustaw, a także za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem.

Teoretycznie każde naruszenie ustawy przez funkcjonariusza publicznego, a więc również przez ministra sprawiedliwości, może być ujmowane jako przestępstwo przekroczenia uprawnień określone w art. 232 kodeksu karnego. Sytuacja, w której naruszenie ustawy nie byłoby jednocześnie przestępstwem występowałaby tylko wtedy, gdy szkodliwość społeczna czynu byłaby znikoma, albo gdyby sprawca był niepoczytalny.