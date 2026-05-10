W dniach 9-11 maja, na mocy porozumienia wynegocjowanego przez Stany Zjednoczone, miało obowiązywać trzydniowe zawieszenie broni na Ukrainie. Jednak – jak podaje ukraiński sztab – już w pierwszych godzinach zawieszenia broni doszło do serii rosyjskich ataków powietrznych.

Rosyjskie drony zaatakowały m.in. kilka miejscowości w obwodzie dniepropetrowskim W jednym z ataków zginęła 46-letnia kobieta, a 87-letnia mieszkanka została ranna i trafiła do szpitala. W wyniku uderzeń uszkodzone zostało liceum oraz budynek mieszkalny w Nikopolu.

Z kolei w sobotę wieczorem, 9 maja, rosyjskie drony uderzyły w dzielnicę przemysłową Charkowa. Jeden z nich trafił w techniczne piętro dziewięciopiętrowego bloku mieszkalnego. W wyniku eksplozji rannych zostało co najmniej pięć osób, w tym dwóch 8-letnich chłopców. Uszkodzeniu uległy szyb windy oraz okna w budynku.

Władze ukraińskie podkreślają, że mimo oficjalnych deklaracji Władimira Putina o przestrzeganiu rozejmu, Rosja wykorzystuje zawieszenie broni do przegrupowania i rotacji swoich sił na kluczowych odcinkach frontu, zwłaszcza w rejonach kupiańskim i łymańskim.

Rozejm na Ukrainie. „Potrwa nie dłużej niż trzy dni”

W piątek trzydniowe zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą w związku z Dniem Zwycięstwa, obchodzonym przez Rosję 9 maja, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Zapowiedział, że rozejm obejmie też wymianę łącznie 2 tys. więźniów. „Z przyjemnością ogłaszam, że w wojnie między Rosją a Ukrainą nastąpi TRZYDNIOWE ZAWIESZENIE BRONI (9, 10 i 11 maja). Obchody w Rosji przypadają na Dzień Zwycięstwa, ale podobnie jest w Ukrainie, ponieważ kraj ten również odegrał ważną rolę w II wojnie światowej” – napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.

Jednak już w sobotę 9 maja Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina ds. polityki zagranicznej, oświadczył, że rozejm „nie potrwa dłużej niż trzy dni”. Stwierdził, że trwa przerwa w negocjacjach między Rosją, Ukrainą i USA; brakuje też ustaleń co do kolejnej rundy rozmów.

Komentarz Uszakowa dotyczył wyrażanych przez Trumpa nadziei, że rozejm między Kijowem a Moskwą może potrwać dłużej i przerodzić się w trwały pokój. – Nie. Uzgodniono, że rozejm z okazji Dnia Zwycięstwa potrwa trzy dni: 9, 10 i 11 maja – oznajmił Uszakow, cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

Jak doszło do ogłoszenia rozejmu?

W ciągu ostatnich kilku dni zawieszenie broni było ogłaszane przez strony ukraińską i rosyjską. Najpierw Moskwa zaproponowała rozejm w terminie 8-11 maja. Kijów odrzucił ten termin, oskarżając Kreml o naruszenie ogłoszonego przez stronę ukraińską zawieszenia broni 5 i 6 maja. W piątek wieczorem Donald Trump oznajmił, że Rosja i Ukraina zgodziły się na zawieszenie broni i że potrwa ono od 9 do 11 maja. Dodatkowo obie strony konfliktu przeprowadzą wymianę jeńców w formule „1000 za 1000”.

Tego samego dnia – w przeddzień obchodów w Moskwie – prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał dekret, „wyłączający obszar Placu Czerwonego w Moskwie z planu użycia ukraińskiej broni”.