Plamę po raz pierwszy zauważono we wtorek 5 maja na zdjęciach satelitarnych. Wyciek nastąpił przed ostatnią rundą ataków USA w tym regionie. Choć źródło wycieku nie jest znane, prawdopodobnie nie zostaną podjęte działania oczyszczające na wodach, na których USA i Iran prowadzą wymianę ognia.

Nina Noelle, ekspertka ds. operacji kryzysowych w niemieckim oddziale Greenpeace, powiedziała, że ​​mało prawdopodobne jest, aby wyciek dotknął lądu, choć istnieje prawdopodobieństwo, że wpłynie na niektóre wrażliwe siedliska morskie.

Pentagon odmówił w piątek komentarza na temat tego, czy doszło ostatnio do ataków na wyspę Chark.

Wcześniej amerykańskie media donosiły, że Donald Trump „rozważa” zajęcie terminalu.

Strategiczna wyspa Chark. Dlaczego jest tak ważna?

Chark to niewielka irańska wyspa znajdująca się w północnej części Zatoki Perskiej. Powierzchnia wyspy wynosi 25 km². Na wyspie znajduje się duży terminal naftowy, połączony rurociągami z polem naftowym Aga Dżari w płd.-zach. części Iranu.

Donald Trump już raz ogłosił, że nakazał ataki na instalacje wojskowe na wyspie Chark, oszczędzając jednocześnie jej infrastrukturę naftową. Kilka dni później powiedział w NBC, że Stany Zjednoczone „mogą zaatakować ją jeszcze kilka razy, dla zabawy”. Wówczas senator Lindsey Graham pochwalił prezydenta za „decyzję o przeniesieniu wojny na wyspę Charg” i stwierdził, że gospodarka Iranu zostanie „unicestwiona”, jeśli kraj ten straci kontrolę nad tym centrum naftowym.

„Rzadko w wojnie wróg stawia przed tobą jeden cel, taki jak wyspa Charg, który mógłby radykalnie zmienić wynik konfliktu” – napisał na platformie X. „Ten, kto kontroluje wyspę Charg, kontroluje losy tej wojny” - dodał.