Zajęcie terminalu wymagałoby obecności wojsk amerykańskich na miejscu, jeśli tankowce nadal będą unieruchomione w Zatoce Perskiej – twierdzą w rozmowie z Axios amerykańscy urzędnicy. Trump pracuje nad utworzeniem koalicji państw, której celem będzie ponowne otwarcie Cieśniny Ormuz i ma nadzieję ogłosić tę decyzję jeszcze w tym tygodniu.

Reklama Reklama

Wymiana ognia w Zatoce Perskiej Foto: Infografika PAP

Iran uniemożliwia krajom Zatoki Perskiej eksport ropy, jednocześnie pozwalając na swobodny przepływ tankowców z własną ropą. Dzięki temu surowiec z Iranu nadal płynie, m.in. do Chin. Jednocześnie na świecie rosną ceny ropy naftowej i gazu, bo blokada wąskiej cieśniny Zatoki Perskiej przedłuża się.

Jak twierdzi źródło znające sytuację, dopóki ta blokada się utrzyma, a wydobycie ropy z Zatoki Perskiej będzie ograniczone, Trump nie będzie mógł zakończyć wojny, nawet gdyby chciał.

Donald Trump „żąda” pomocy zainteresowanych krajów

W poście opublikowanym na portalu Truth Social Trump stwierdził, że USA i kilka innych krajów wyślą okręty wojenne do Zatoki Perskiej, aby ponownie otworzyć żeglugę handlową, i zaapelował do Chin, Francji, Japonii, Korei Południowej i Wielkiej Brytanii o pomoc.