Donald Trump z ostrzeżeniem dla NATO. Chodzi o wojnę z Iranem

Trump od kilku dni apeluje, by państwa świata – w tym sojusznicy USA z NATO, tacy jak Francja czy Wielka Brytania – wysłały okręty na Bliski Wschód i pomogły odblokować Cieśninę Ormuz. Iran zamknął Cieśninę po tym, jak został 28 lutego zaatakowany przez USA i Izrael. W normalnych warunkach ten szlak wodny jest wykorzystywany do transportu ok. 20 proc. ropy przewożonej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Zamknięcie Cieśniny Ormuz doprowadziło do największego w historii zakłócenia globalnych dostaw ropy co wywołało skokowy wzrost cen tego surowca (obecnie oscylują w okolicach 100 dolarów za baryłkę - w niedzielę wieczorem było to 106 dolarów, o 45 proc. więcej niż przed wojną).

Reklama Reklama

Cieśnina Ormuz Foto: Infografika PAP

- Jest właściwe by ci, którzy korzystają z Cieśniny (Ormuz) pomogli zapewnić, że nic się tam złego nie dzieje – mówił Trump w rozmowie z „FT” wskazując, że ropa z rejonu Zatoki Perskiej trafia do Chin i Europy, a nie do USA.

- Jeśli nie będzie reakcji albo jeśli reakcja będzie negatywna, to będzie bardzo złe dla przyszłości NATO – dodał prezydent USA.

- Mamy coś co nazywa się NATO. (...) Nie musieliśmy im pomagać z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. Ale im pomogliśmy. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Ponieważ od dawna mówię, że my będziemy tam (w NATO) dla nich (sojuszników), ale oni nie będą tam dla nas – mówił Trump. Bliski Wschód, gdzie USA prowadzą wojnę z Iranem, znajduje się poza obszarem działania Sojuszu, który – zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim – obejmuje Europę, Amerykę Północną i północną część Atlantyku.