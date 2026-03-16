Donald Trump z ostrzeżeniem dla NATO. Chodzi o wojnę z Iranem

W wywiadzie udzielonym „Financial Times” Donald Trump ostrzegł, że NATO może czekać „bardzo zła” przyszłość, jeśli sojusznicy USA nie pomogą Waszyngtonowi odblokować Cieśniny Ormuz.

Aktualizacja: 16.03.2026 07:41 Publikacja: 16.03.2026 07:27

Donald Trump chce, by sojusznicy z NATO pomogli mu odblokować Cieśninę Ormuz

Donald Trump chce, by sojusznicy z NATO pomogli mu odblokować Cieśninę Ormuz

Artur Bartkiewicz

Trump od kilku dni apeluje, by państwa świata – w tym sojusznicy USA z NATO, tacy jak Francja czy Wielka Brytania – wysłały okręty na Bliski Wschód i pomogły odblokować Cieśninę Ormuz. Iran zamknął Cieśninę po tym, jak został 28 lutego zaatakowany przez USA i Izrael. W normalnych warunkach ten szlak wodny jest wykorzystywany do transportu ok. 20 proc. ropy przewożonej drogą morską i 30 proc. gazu LNG transportowanego w ten sposób. Zamknięcie Cieśniny Ormuz doprowadziło do największego w historii zakłócenia globalnych dostaw ropy co wywołało skokowy wzrost cen tego surowca (obecnie oscylują w okolicach 100 dolarów za baryłkę - w niedzielę wieczorem było to 106 dolarów, o 45 proc. więcej niż przed wojną). 

Cieśnina Ormuz

Cieśnina Ormuz

- Jest właściwe by ci, którzy korzystają z Cieśniny (Ormuz) pomogli zapewnić, że nic się tam złego nie dzieje – mówił Trump w rozmowie z „FT” wskazując, że ropa z rejonu Zatoki Perskiej trafia do Chin i Europy, a nie do USA. 

- Jeśli nie będzie reakcji albo jeśli reakcja będzie negatywna, to będzie bardzo złe dla przyszłości NATO – dodał prezydent USA.

- Mamy coś co nazywa się NATO. (...) Nie musieliśmy im pomagać z Ukrainą. Ukraina jest tysiące mil od nas. Ale im pomogliśmy. Teraz zobaczymy, czy oni pomogą nam. Ponieważ od dawna mówię, że my będziemy tam (w NATO) dla nich (sojuszników), ale oni nie będą tam dla nas – mówił Trump. Bliski Wschód, gdzie USA prowadzą wojnę z Iranem, znajduje się poza obszarem działania Sojuszu, który – zgodnie z Traktatem Waszyngtońskim – obejmuje Europę, Amerykę Północną i północną część Atlantyku. 

Dopytywany przez „FT” jakiej pomocy potrzebują USA, Trump odparł, że chodzi o „wszystko co będzie potrzebne”. Doprecyzował, że chodzi o siły, które wyeliminują wrogie siły działające w rejonie irańskiego wybrzeża i dodał, że ma na myśli Irańczyków, którzy minują wody Cieśniny Ormuz i prowadzą ataki na statki za pomocą dronów podwodnych. 

W kontekście działań przeciw Iranowi Trump mówił, że USA zadają reżimowi w Teheranie bardzo silne ciosy. - Nie zostało im nic, oprócz sprawiania niewielkich kłopotów w Cieśninie Ormuz, ale ci, którzy są beneficjentami (ruchu statków w Cieśninie – red.), powinni pomóc nam jej pilnować. My im pomagaliśmy. Oni również powinni tu być. Potrzeba wielu ludzi, by pilnować garstki – podkreślił.  

W rozmowie z „FT” Trump sugerował również m.in. że może przełożyć zaplanowaną na przełom marca i kwietnia wizytę w Chinach, co jest elementem presji na Pekin, by ten również zaangażował się w odblokowanie wód Cieśniny Ormuz. Trump chce również, by okręty na Bliski Wschód wysłały Japonia i Korea Południowa. Premier Japonii Sanae Takaichi stwierdziła jednak, że jej rząd nie otrzymał prośby z Waszyngtonu w tej sprawie. Z kolei minister obrony Japonii Shinjiro Koizumi mówił, że obecnie Japonia nie planuje wysyłania okrętów w rejon Cieśniny Ormuz. - To co możemy technicznie zrobić i czy powinniśmy to zrobić w obecnych warunkach, to zupełnie inna historia - dodał. 

Słup dymu nad lotniskiem w Dubaju
