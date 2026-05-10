Waldemar Żurek potwierdził, że Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i udał się do Stanów Zjednoczonych. – Musimy poczekać, czy to będzie podróż do Stanów Zjednoczonych, czy USA będą tranzytem. Wiemy, że pojawił się na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, ale nie wiemy, czy jest tam na stałe – przekazał minister w rozmowie z Polsat News.

Z kolei Radio ZET podaje, powołując się na własne ustalenia, że były minister sprawiedliwości „miał bilet tranzytowy i przesiadał się na lotnisku Newark w Nowym Jorku”.

Waldemar Żurek: jak widać Zbigniew Ziobro był przygotowany do ucieczki z Węgier

Minister Żurek pytany, na podstawie jakiego dokumentu Ziobro mógł polecieć do USA, skoro zostały mu unieważnione paszporty przekazał, że dwukrotnie zwracał się do władz węgierskich o informację, jaki typ ochrony został Ziobrze przydzielony. – Nigdy nie zobaczyliśmy żadnych dokumentów. Czekaliśmy na zmianę ministra, ale jak widać Zbigniew Ziobro był przygotowany do ucieczki z Węgier – stwierdził.

Według Waldemara Żurka były minister może podróżować na tzw. paszporcie genewskim udzielanym osobom ze statusem uchodźcy. – Z naszej strony zrobiliśmy wszystko, żeby zbiega w jakiś sposób doprowadzić przed polski niezawisły sąd. To się na ten moment nie udaje, ale nie oznacza to, że nie będziemy czynić dalszych działań – powiedział minister.

Zbigniew Ziobro z wizą dziennikarską TV Republika? „Będziemy to weryfikować”

Żurek odniósł się również do doniesień Onetu, według których Ziobro miał wyjechać do USA dzięki wizie dziennikarskiej, którą miał otrzymać przy współpracy z Telewizją Republika. Prokurator Generalny zaznaczył, że słyszał już w sobotę takie doniesienia. – Ten wątek też będziemy weryfikować – powiedział i zwrócił uwagę, że pomoc Ziobrze w unikaniu wymiaru sprawiedliwości może zostać uznana za naruszenie prawa.

Ziobro na Węgrzech przebywał dzięki udzieleniu azylu przez rząd Viktora Orbána. Po przejęciu władzy Péter Magyar zapowiadał, że zarówno były minister sprawiedliwości, jak i Marcin Romanowski nie zostaną długo na Węgrzech. Obaj politycy są podejrzewani o przestępstwa w ramach działalności Funduszu Sprawiedliwości.

26 zarzutów wobec Zbigniewa Ziobry

Zbigniew Ziobro miał, zdaniem prokuratury, popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości, prokuratura zarzuca Ziobrze m.in., że jako szef resortu sprawiedliwości kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Pod koniec 2025 r., gdy Sejm zgodził się na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry, a prokurator wydał postanowienie o przedstawieniu mu zarzutów w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości, okazało się, że Ziobro nie przebywa w Polsce. Na początku 2026 r. poinformowano, że b. minister sprawiedliwości i prokurator generalny z czasów rządów Zjednoczonej Prawicy otrzymał ochronę międzynarodową na Węgrzech.

Na początku stycznia pojawiły się informacje, że Zbigniew Ziobro otrzymał od ówczesnych władz Węgier ochronę międzynarodową. Za politykiem wydano list gończy oraz skierowano wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania.

Z kolei Marcinowi Romanowskiemu, który w latach 2019-2023 był wiceszefem resortu sprawiedliwości nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości, prokuratura jesienią 2024 roku zarzuciła 11 przestępstw, między innymi udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z tego funduszu.