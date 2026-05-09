Prezydencki minister zapowiedział też na antenie Telewizji Republika, że kolejną ważną kwestią jest budowanie strategii odporności państwa. Ma ona powstawać w ścisłej koordynacji między wojskiem, służbami mundurowymi a społeczeństwem.

Bartosz Grodecki o deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa

Grodecki ocenił deklarację prezydenta Donalda Trumpa dotyczącą możliwości relokacji części amerykańskich żołnierzy z Niemiec do Polski jako „absolutnie przełomową”.

– Ona pokazuje doskonałe relacje prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych – powiedział. – Rozważenie możliwości tej relokacji to ogromna szansa dla wzmocnienia naszego bezpieczeństwa, ogromna szansa dla NATO i wzmocnienia flanki wschodniej, a także naszych możliwości odstraszania.

Zaznaczył również, że tego typu relacje, jakie – jego zdaniem – łączą prezydenta Nawrockiego z Donaldem Trumpem, Polska będzie starała się budować również w innych krajach.

Szef BBN odniósł się też do wypowiedzi Donalda Tuska, który stwierdził, że w ten sposób Polska „podebrałaby” żołnierzy Niemcom.

– Nie będzie żadnego podbierania – podkreślił. – To jest decyzja prezydenta USA, który jasno się wyraził w tej sprawie. To jest dla nas szansa, której nie można stracić – dodał.

Bartosz Grodecki o bieżących działaniach politycznych

Odniósł się również do współpracy BBN z rządem. – Bezpieczeństwo powinno pozostawać poza sporem politycznym – powiedział. – Jeżeli kwestie bezpieczeństwa będą wykorzystywane politycznie, to na pewno nastąpi reakcja BBN – zapewnił.

Odniósł się także do programu SAFE, który został podpisany przez polskich ministrów. – Ten program budzi wiele wątpliwości, które nie zostały wytłumaczone – powiedział. – Jest to ogromne zobowiązanie finansowe, które zostało podjęte poza głową państwa. Tymczasem konkretna, dobra oferta została złożona przez prezydenta Karola Nawrockiego i jest u Marszałka Sejmu – przypomniał.