– Badań nad ADHD u dorosłych jest stosunkowo niewiele w porównaniu z badaniami nad tym zaburzeniem u dzieci. Jednocześnie coraz więcej osób otrzymuje diagnozę w wieku dorosłym i wyraźnie brakuje wiedzy o tym, jak ADHD wpływa na ich funkcjonowanie. To może rzucić światło na wyzwania związane z ADHD w dorosłości, zwłaszcza jeśli chodzi o objawy, których zwykle nie kojarzymy z tym zaburzeniem – mówi dr Maurizio Cundari z Lund University, który kierował badaniem opublikowanym na łamach „International Journal of Neuropsychopharmacology”.