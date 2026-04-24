Szczepionka przeciw boreliozie może pojawić się jeszcze w tym roku
W swoim wpisie na Facebooku zaznacza, że wspomniana szczepionka przeciw boreliozie, która być może pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, nie będzie pierwszą. W latach 1998-2002 tego rodzaju preparat o nazwie LYMErix był dostępny w Stanach Zjednoczonych. Opierał się na białku powierzchniowym OspA bakterii Borrelia. Mimo że był bezpieczny, a jego skuteczność wynosiła ok. 76 proc., został wycofany. Powodem była kampania antyszczepionkowa, a także procesy sądowe i oskarżenia medialne.
– To jedna z najbardziej jaskrawych historii, jak dezinformacja może dosłownie zabić lek – zauważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska w swoim wpisie.
Czytaj więcej
Nowe analizy sugerują, że u osób po 65. roku życia podanie wysokodawkowej szczepionki przeciw grypie może wiązać się z wyraźnie niższym ryzykiem ro...
Stworzenie szczepionki przeciw boreliozie, jak tłumaczy ekspertka, jest trudne z kilku powodów związanych z samą bakterią Borrelia, a nie z technologią mRNA. Ta ostatnia, doskonale sprawdzająca się przy wirusach, może również działać w przypadku bakterii. W tym przypadku jednak trzeba znaleźć dobry cel antygenowy – białko bakteryjne, które wzbudzi odporność.
– Krótko mówiąc: szczepionka na boreliozę nie uczy organizmu walczyć z bakterią w sobie – uczy go niszczyć bakterię w kleszczu, zanim ta w ogóle zdąży trafić do człowieka – podsumowuje w uproszczeniu prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.
Ponadto w Europie potrzebna jest szczepionka wielowariantowa, ponieważ istnieje tu – w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych – kilka gatunków bakterii Borrelia.
Intensywne prace nad szczepionką przeciw boreliozie trwają. Testy we wczesnej fazie klinicznej prowadzone są przez Modernę. Jej badania na myszach dały pozytywne rezultaty.
Z kolei 22 marca 2026 r. Pfizer i Valneva ogłosiły „[…] wyniki badania III fazy (VALOR) szczepionki PF-07307405 (LB6V) – sześciowariantowej szczepionki białkowej OspA”. W badaniach uzyskano 73,2 proc. skuteczności w zapobieganiu boreliozie u osób powyżej 5. roku życia oraz nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych.
– Pfizer złożył już wnioski o zatwierdzenie u organów regulacyjnych, a decyzja FDA i EMA spodziewana jest w 2026 roku – informuje prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.
Czytaj więcej
Coraz więcej badań wskazuje, że szczepienie przeciw półpaścowi może nie tylko chronić przed tą chorobą wirusową, ale również zmniejszać ryzyko deme...
Ekspertka w swoim wpisie zaznacza również, że chociaż obecnie nie ma szczepionki przeciw boreliozie dla ludzi, to preparat taki istnieje dla psów. Pierwszy pojawił się jeszcze w latach 90. XX wieku, a obecny dostępny jest od 2016 r.
Tym samym, jak podkreśla prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, „[…] psy są lepiej chronione niż ludzie. A dlaczego jest szczepionka dla psów, a dla ludzi nie? Odpowiedź jest prosta i gorzka zarazem; psy nie czytają portali antyszczepionkowych”.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas