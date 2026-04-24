W swoim wpisie na Facebooku zaznacza, że wspomniana szczepionka przeciw boreliozie, która być może pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, nie będzie pierwszą. W latach 1998-2002 tego rodzaju preparat o nazwie LYMErix był dostępny w Stanach Zjednoczonych. Opierał się na białku powierzchniowym OspA bakterii Borrelia. Mimo że był bezpieczny, a jego skuteczność wynosiła ok. 76 proc., został wycofany. Powodem była kampania antyszczepionkowa, a także procesy sądowe i oskarżenia medialne.

– To jedna z najbardziej jaskrawych historii, jak dezinformacja może dosłownie zabić lek – zauważa prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska w swoim wpisie.

Dlaczego trudno stworzyć szczepionkę przeciw boreliozie?

Stworzenie szczepionki przeciw boreliozie, jak tłumaczy ekspertka, jest trudne z kilku powodów związanych z samą bakterią Borrelia, a nie z technologią mRNA. Ta ostatnia, doskonale sprawdzająca się przy wirusach, może również działać w przypadku bakterii. W tym przypadku jednak trzeba znaleźć dobry cel antygenowy – białko bakteryjne, które wzbudzi odporność.

– Krótko mówiąc: szczepionka na boreliozę nie uczy organizmu walczyć z bakterią w sobie – uczy go niszczyć bakterię w kleszczu, zanim ta w ogóle zdąży trafić do człowieka – podsumowuje w uproszczeniu prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Ponadto w Europie potrzebna jest szczepionka wielowariantowa, ponieważ istnieje tu – w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych – kilka gatunków bakterii Borrelia.

Szczepionka przeciw boreliozie możliwa jeszcze w 2026 r.

Intensywne prace nad szczepionką przeciw boreliozie trwają. Testy we wczesnej fazie klinicznej prowadzone są przez Modernę. Jej badania na myszach dały pozytywne rezultaty.

Z kolei 22 marca 2026 r. Pfizer i Valneva ogłosiły „[…] wyniki badania III fazy (VALOR) szczepionki PF-07307405 (LB6V) – sześciowariantowej szczepionki białkowej OspA”. W badaniach uzyskano 73,2 proc. skuteczności w zapobieganiu boreliozie u osób powyżej 5. roku życia oraz nie stwierdzono istotnych działań niepożądanych.

– Pfizer złożył już wnioski o zatwierdzenie u organów regulacyjnych, a decyzja FDA i EMA spodziewana jest w 2026 roku – informuje prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska.

Szczepionka przeciw boreliozie dla psów

Ekspertka w swoim wpisie zaznacza również, że chociaż obecnie nie ma szczepionki przeciw boreliozie dla ludzi, to preparat taki istnieje dla psów. Pierwszy pojawił się jeszcze w latach 90. XX wieku, a obecny dostępny jest od 2016 r.

Tym samym, jak podkreśla prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, „[…] psy są lepiej chronione niż ludzie. A dlaczego jest szczepionka dla psów, a dla ludzi nie? Odpowiedź jest prosta i gorzka zarazem; psy nie czytają portali antyszczepionkowych”.