Zgodnie z orzeczeniem z 1 kwietnia Polska ma nie tylko zapłacić za zamówione i nieodebrane szczepionki, ale również odebrać ponad 60 mln dawek. Orzeczenie jest nieprawomocne i rząd zapowiada odwołanie. Okazuje się, że jednym z ważnych elementów strategii obrony mogą stać się zagadnienia związane z własnością intelektualną, z uwagi na spory patentowe dotyczące technologii mRNA.

Czy szczepionki mogą być obarczone wadą prawną?

Jak informuje Rynek Zdrowia, spór patentowy toczy się między firmą Moderna, która korzysta z opracowanej przez siebie opatentowanej technologii mRNA, a firmami Pfizer i BioNTech, które korzystają z platformy licencjonowanej. Jeśli sąd ostatecznie uznałby, że Pfizer naruszył prawa patentowe Moderny przy wytwarzaniu szczepionek, mogłoby to oznaczać, że produkty są dotknięte wadą prawną, a ich wprowadzenie do obrotu w Polsce mogłoby być niezgodne z prawem patentowym.

Co istotne, zanim Polska przestała odbierać szczepionki, wcześniej poinformowała producenta, że rezygnuje z dalszych dostaw. W związku z tym, aby móc zrealizować wyrok, Pfizer musiałby ponownie wyprodukować preparaty, co wiąże się z ryzykiem prawnym z uwagi na spór z Moderną.

Patentowy spór Moderny i możliwe konsekwencje dla Polski

Konflikt między Moderną a Pfizerem toczy się równolegle w różnych jurysdykcjach. Część sporów patentowych została rozstrzygnięta korzystnie dla Moderny, ale postępowania nadal trwają. Na ostateczne rozstrzygnięcie trzeba zatem poczekać.

Czytaj więcej Materiał Promocyjny Cyfrowa zmiana w nabywaniu samochodów Czy nabycie samochodu może być tak proste, jak zamówienie sprzętu online? O tym, jak wygląda transformacja tego sektora oraz jak należy odpowiedzie...

Gdyby jednak naruszenie patentów zostało potwierdzone także przez polski sąd, mogłoby to stać się ważnym argumentem w odwołaniu od belgijskiego wyroku, ponieważ samo przyjęcie takich szczepionek naraziłoby Polskę na dalsze roszczenia ze strony Moderny. W efekcie branżowy dotąd spór patentowy między globalnymi koncernami może stać się jednym z istotnych elementów obrony Polski w wielomiliardowym sporze z Pfizerem.

Czytaj więcej: Szczepionki za 6 mld zł z wadą prawną? Nowy wątek w sporze Pfizer kontra Polska