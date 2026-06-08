Przemysł łapie oddech po trudnym roku. Eksperci wskazują nowych liderów
W wynikach za I kwartał przeważającej grupy spółek przemysłowych można było dostrzec pozytywne tendencje. Wynikały jednak one w dużej mierze z poprawy w zakresie kosztów, podczas gdy przychody nadal kulały przez słaby popyt. Mimo nadal wymagającego otoczenia nie zabrakło pozytywnych zaskoczeń w raportach wynikowych. - Spora część spółek przemysłowych miała stosunkowo słabe wyniki w 2025 r., zatem baza porównawcza w I kwartale była dla nich relatywnie nisko zawieszona - zwraca uwagę Łukasz Rudnik, analityk Trigon DM.
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Z dobrej strony pokazały się niektóre spółki z branży stalowej. - Bez wątpienia wyniki spółek stalowych wspierają obserwowane od początku roku wzrosty cen stali. Jednak w I kwartale nie przełożyło się to jeszcze w pełni na raportowane wyniki z uwagi na mroźną zimę w Polsce, która ograniczyła popyt na stal w sektorze budowlanym. W II kwartale widoczny był dalszy wzrost cen stali, a sytuacja popytowa znormalizowała się, co powinno pozytywnie wpływać na wyniki, przy czym spółki sektora stalowego podkreślają, że popyt pozostaje umiarkowany i w branży nie widać boomu inwestycyjnego, którego można by się spodziewać w związku z inwestycjami z KPO i funduszy unijnych - zauważa Rudnik. Zwraca uwagę, że wzrost cen wyrobów stalowych w UE nie jest napędzany sytuacją popytową, a zmianami regulacyjnymi, w tym wprowadzeniem od stycznia CBAM dla wyrobów stalowych importowanych do UE, co ograniczyło napływ taniej stali z Azji i Ukrainy.
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- Od 1 lipca wejdzie w życie nowy Safeguard na wyroby stalowe, który przepołowi bezcłowy import stali do UE, co w naszej ocenie może wywołać kolejną falę podwyżek cen w III kwartale pomimo umiarkowanej sytuacji popytowej. Ciężko teraz stwierdzić, czy odbudowa popytu na stal w UE wystąpi w tym roku. Głównym konsumentem stali jest budownictwo oraz branża motoryzacyjna - ocenia Rudnik. - W sektorze w I kwartale lepsze wyniki r./r. pokazały głównie Bowim, gdzie na poziomie EBIT z wyłączeniem pozostałej działalności operacyjnej wynik był najwyższy od II kwartału 2022 r. Cognor zmniejszył natomiast r./r. poziom straty netto na sprzedaży, Stalprofil miał porównywalny wynik, a Stalprodukt i MFO zanotowały pogorszenie wyników r./r. - zauważa.
W trudnym otoczeniu, naznaczonym słabym popytem, dzięki wdrożonym działaniom optymalizacyjnym część spółek przemysłowych zredukowała koszty operacyjne, co przyniosło efekt w postaci poprawy rentowności. Był on wyraźnie zauważalny w wynikach Amiki, która w I kwartale kontynuowała trend poprawy marż. Co istotne, producent sprzętu AGD widzi miejsce na dalszą poprawę wyników, mimo że popyt na rynku dóbr trwałych w Europie nadal kuleje. - Cały czas nie osiągamy zakładanych wzrostów sprzedaży. Decydującą rolę odgrywa popyt. W zakresie pracy nad poprawą rentowności idziemy zgodnie z kierunkiem wyznaczonym w strategii na lata 2025-2027. Jeśli chodzi o wskaźniki rentowności, jesteśmy już bardzo blisko osiągnięcia 5 proc. marży EBITDA (w I kwartale było to 4,9 proc. – red.) – podkreślał podsumowując wyniki za I kwartał, Michał Rakowski, wiceprezes ds. finansowych w Amiki.
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Wyniki pierwszego półrocza 2025 r. pokazały, że spółki przemysłowe z warszawskiej giełdy nadal mają mocno po górkę.
Lepsze rok do roku wyniki w I kwartale 2026 r. (wzrost marż operacyjnych) pokazał Sanok RC. Producent wyrobów gumowych udowodnił, że potrafi sobie poradzić w wymagającym otoczeniu, ale przeciągający się konflikt na Bliskim Wschodzie przyniósł nowe wyzwania związane z surowcami, co może rzutować na wyniki w kolejnych kwartałach. Warto zauważyć, że z uwagi na kryzys w europejskiej motoryzacji znaczenie segmentu motoryzacyjnego w jego przychodach spada. Odpowiedzią zarządu jest dywersyfikacja sektorowa i poszukiwanie wzrostu poprzez kolejne akwizycje w innych obszarach działalności. - Spółka funkcjonuje w warunkach umiarkowanego wzrostu przy podwyższonej niepewności, jednocześnie kontynuując proces poprawy jakości biznesu poprzez dywersyfikację segmentową i produktową. Firma skutecznie ogranicza zależność od segmentu motoryzacji, rozwijając szybciej rosnące obszary, takie jak budownictwo i mieszanki. W średnim terminie może to stabilizować wyniki finansowe. Jednocześnie krótkoterminowe perspektywy pozostają obciążone czynnikami geopolitycznymi - ocenia Michał Sopiel, analityk Erste Group.
Oznaki poprawy widać w wynikach Wieltonu, który mierzy się ze skutkami kryzysu w branży transportowej w Europie. Tyle że zbyt wolne tempo tej poprawy w I kwartale rozczarowało analityków i rynek. EBITDA grupy wyniosła tylko 3 mln zł, a na poziomie wyniku operacyjnego i netto była strata odpowiednio 21 mln zł i 38 mln zł. - Wyniki były słabsze od oczekiwań, przede wszystkim na poziomie rentowności. Przychody były tylko umiarkowanie poniżej konsensusu, więc główny problem nie leżał w sprzedaży, ale w tym, że poprawa wolumenów, miksu i cen nie przełożyła się na taką marżę, jakiej rynek oczekiwał. Spółka od pół roku wspomina o zauważalnej poprawie rynku, a oczekiwania analityków i inwestorów wzrosły szybciej, niż pozwalało na to realne tempo poprawy. Nie mówimy więc o rozczarowujących wynikach w sensie kierunku zmian, lecz o rozczarowaniu tempem poprawy - wskazuje Adam Zajler, analityk BM Banku Millennium. Wyjaśnia, że największym wyzwaniem dla spółki w kolejnych kwartałach będzie płynność i finansowanie kapitału obrotowego, bo zarząd wskazuje, że ogranicza to pełne wykorzystanie wysokiego backlogu. Drugim istotnym wyzwaniem pozostają koszty komponentów i presja cenowa, zwłaszcza przy rosnących cenach stali, energii, aluminium i osi - wskazuje. W jego ocenie w 2026 r. otoczenie rynkowe może być nieco bardziej sprzyjające niż w poprzednim roku, ale jako bardziej prawdopodobny zakłada scenariusz stopniowej poprawy niż mocnego odbicia.
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Przełomu nie było widać w wynikach Arctic Paper. Kwartalna EBITDA skurczyła się rok do roku o 90 proc., do zaledwie 2,6 mln zł. Papierniczo-celulozowa grupa przechodzi trudny okres naznaczony spadkiem popytu, z którym mierzą się segmenty celulozy, papieru i opakowań. W ocenie zarządu Arctica perspektywy na 2026 r. nie dają powodów do optymizmu w związku z niepewnością wywołaną konfliktem na Bliskim Wschodzie oraz brakiem widoków na szybki powrót ożywienia popytu. - Arctic Paper nadal działa w trudnym otoczeniu rynkowym, na które składają się: słaby popyt na papier, ograniczający możliwość przenoszenia wyższych kosztów surowców na odbiorców, utrzymująca się presja ze strony kosztów zmiennych, niekorzystne zmiany FX w segmencie celulozy oraz relatywnie wyższy wzrost ceny celulozy liściastej względem iglastej – wyjaśnia Alicja Marcinkiewicz z BM PKO BP. W jej ocenie odbudowa marż ma zależeć głównie od zapowiadanych podwyżek cen, kontroli kosztów i ograniczenia inwestycji, co jednak w tak wymagającym otoczeniu nie będzie łatwym zadaniem.
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