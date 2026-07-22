W środę, 22 lipca, firma Paramount Skydance uzyskała zgodę antymonopolową Komisji Europejskiej na przejęcie Warner Bros. Discovery po tym, jak zgodziła się zrezygnować ze spółki joint venture z Universal Pictures.

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Jak oświadczyła KE, propozycja Paramount dotycząca zakończenia działalności spółki joint venture United International Pictures w Europie w ciągu 13 miesięcy od sfinalizowania transakcji rozwiała jej obawy. Bruksela poinformowała, że firma przez 10 lat nie zawrze z Universal żadnej umowy dotyczącej dystrybucji filmów w Europie ani nie przekaże dystrybucji kinowej filmów Warner Bros swojemu własnemu dystrybutorowi.

KE wyjaśniła, że „zobowiązania te w pełni odpowiadają na obawy dotyczące konkurencji” i dają gwarancję, że „filmy połączonego podmiotu nie będą dystrybuowane wspólnie z produkcjami Universal lub Disney” – donosi agencja Reutera.

Paramount ma zgodę KE na przejęcie Warner Bros. W USA wciąż przeszkody

Przed transakcją, której wartość opiewa na 110 mld dolarów, stoją jednak poważniejsze wyzwania w USA. Dwanaście stanów wniosło o zakaz przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance i we wtorek zapadła pierwsza decyzja sądu w tej sprawie. Sędzia sądu Północnej Kalifornii Araceli Martínez-Olguín wydała tymczasowy nakaz wstrzymania fuzji.

Nakaz kalifornijskiego sądu obowiązuje na razie 14 dni. Według relacji mediów, sędzia argumentowała, że wstrzymanie postępowania leży w interesie publicznym, ponieważ w swoim pozwie stany podniosły kwestie antymonopolowe, które wymagają dalszego rozpatrzenia. W postanowieniu Martínez-Olguín wyznaczyła rozprawę wstępną w sprawie nakazu na 3 sierpnia, aby ustalić, czy tymczasowy nakaz sądowy powinien zostać przedłużony. Termin ten może zostać przesunięty nawet do 28 dni z ważnych powodów.