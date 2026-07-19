W niedzielę, 19 lipca, w godzinach porannych polscy internauci zaczęli masowo zgłaszać problemy z dostępnością do platform obsługiwanych przez koncern Meta należący do Marka Zuckerberga. Pierwsze zgłoszenia odnotowane przez serwis Downdetector zaczęły napływać około godziny 9. O 10.00 zgłoszeń było już ponad 3,8 tysięcy. Okazało się, że usterka ma skalę globalną. Awaria techniczna dotknęła zarówno Facebooka i Messengera, jak i Instagram.

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Użytkownicy z całego świata mają kłopoty z logowaniem się na swoje konta oraz z korzystaniem z podstawowych funkcji platform. Problemy dotyczą nieudanych prób logowania zarówno przez aplikację, jak i stronę internetową, a także wolno działające lub całkowicie niedostępne okno Aktualności (News Feed). Niektóre osoby mają również trudności z przesyłaniem zdjęć i filmów oraz z wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem powiązanego z serwisem Facebook komunikatora Messenger.

Meta nie wydała jeszcze oficjalnego oświadczenia wyjaśniającego przyczyny tych problemów technicznych ani nie podała ram czasowych dotyczących pełnego przywrócenia usług.

Wielu dotkniętych awarią użytkowników przeniosło się na alternatywne platformy społecznościowe, w tym na serwis X, aby poinformować o utrudnieniach i podzielić się swoimi doświadczeniami. W miarę przybywania skarg w czasie trwania awarii, hashtag powiązany z Facebookiem zaczął zdobywać popularność w sekcji trendów.

Aktualizacja: Facebook, Messenger i Instagram znów działają

Po godzinie 11.00 serwis Downdetector odnotował wyraźny spadek zgłoszeń internautów dotyczących problemów z dostępnością do Facebooka, Messengera i Instagrama. Większość użytkowników może znów swobodnie korzystać z platform należących do Mety.