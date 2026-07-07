Profil Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, który obserwowało prawie 500 tys. osób, został zablokowany w poniedziałek 6 lipca przez właściciela serwisu społecznościowego, firmę Meta. Działaczka Strajku Kobiet Marta Lempart poinformowała, że jej osobisty profil został przekształcony w Sztab kontaktowy OSK.

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Profil Ogólnopolskiego Strajku Kobiet został zawieszony. Powstał Sztab kontaktowy OSK

Wyszukując profil Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na Facebooku widzimy obecnie komunikat: „Te materiały nie są teraz dostępne. Dzieje się tak zwykle, gdy właściciel udostępnił zawartość tylko małej grupie osób, zmienił jej widoczność lub ją usunął”.

Niedługo po zawieszeniu profilu Marta Lempart opublikowała post, w którym poinformowała o uruchomieniu profilu Sztab kontaktowy OSK.

„Szanowne, szanowni, widzicie ten post, bo obserwujecie na FB stronę, która do dzisiaj nazywała się Marta Lempart i była moją stroną »osoby publicznej«, jakkolwiek to brzmi:) Teraz nazywa się »sztab kontaktowy OSK« i służyć nam będzie jako tymczasowe, awaryjne miejsce kontaktu z osobami, które obserwowały zawieszony dziś przez firmę META profil @Ogólnopolski Strajk Kobiet (prawie 500 000 osób). Zakładam, że nie posłuży nam długo, więc wykorzystamy go przede wszystkim do tego, żeby móc powtórnie nawiązać łączność ze społecznością Strajku Kobiet.”

Dlaczego profil Ogólnopolskiego Strajku Kobiet został zawieszony?

Meta nie odniosła się na razie do tego, dlaczego profil Ogólnopolskiego Strajku Kobiet na Facebooku został zawieszony.

Zdaniem Marty Lempart przyczyną jest profil działalności Strajku Kobiet, który walczy m.in. o legalną aborcję.

Jak czytamy w opisie nowego profilu „Strona do 06.07 nazywała się Marta Lempart – teraz służy Strajkowi Kobiet, by odzyskać łączność z obserwującymi nasz FP Ogólnopolski Strajk Kobiet, zawieszony przez firmę META w ramach walki prawaków z BigTech z organizacjami walczącymi o praw kobiet”.

Jak podkreśla Marta Lempart na łamach Gazety Wyborczej, z podobnymi problemami spotkały się wcześniej inne organizacje w Polsce i na świecie, zajmujące się tematyką aborcyjną, wśród nich Aborcyjny Dream Team i Przychodnia Abotak.