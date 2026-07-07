Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Europa Zachodnia i Południowa jest w obszarze podwyższonego ciśnienia związanego z wyżem znad Atlantyku. Na pozostałym obszarze pogodę kształtują ośrodki niskiego ciśnienia znad Skandynawii i związane z nimi fronty atmosferyczne. Polska znajduje się pod wpływem niżu znad Skandynawii i związanej z nim strefy pofalowanego frontu atmosferycznego. Napływa powietrze polarne morskie, na południowym zachodzie i południu nieco cieplejsze.

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IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Alerty w 10 regionach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed burzami dla siedmiu województw na południu Polski oraz alerty od I do III stopnia przed silnym wiatrem dla trzech województw w północnej części kraju.

Ostrzeżeniami przed burzami objęte są województwa: śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo województwa: dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Na tych terenach prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 30 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad.

Alerty zaczną obowiązywać we wtorek o godz. 15 i utrzymają się do godzin wieczornych.

Z kolei alerty przed silnym wiatrem zaczną obowiązywać we wtorek po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do godz. 17 w środę. Obejmą one w części województwa: zachodniopomorskie, pomorskie i warmińsko-mazurskie.

W województwie zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim aktywne będą alerty I stopnia, które prognozują tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, a w porywach do 85 km/h oraz alerty II stopnia, które ostrzegają przed silnym wiatrem o średniej prędkości do 70 km/h, a w porywach nawet do 115 km/h.

Natomiast w województwie pomorskim poza ostrzeżeniami I i II stopnia obowiązywać będzie także ich najwyższy III stopień. Prognozuje on wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 80 km/h, a w porywach do 120 km/h.

Pogoda we wtorek, 7 lipca. Na północy Polski tylko 16 stopni Celsjusza

We wtorek w Polsce wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu. W południowej połowie kraju lokalnie burze. Miejscami wysokość opadów do 15 mm, w rejonie Pomorza, Warmii i Mazur do 20 mm. Temperatura maksymalna od 16 st. C, 17 st. C na północy i północnym wschodzie, do 23 st. C, 24 st. C na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny do 40 km/h i w porywach do 65 km/h, na pozostałym obszarze w porywach, zwłaszcza w czasie burz, do około 70 km/h, z kierunków zachodnich. Wysoko w Sudetach porywy do 100 km/h, w Karpatach do 80 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 994 hPa. Przewiduje się spadek ciśnienia.

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże, od północnego zachodu postępujące większe przejaśnienia. Okresami opady deszczu, głównie przelotne, miejscami burze. Wysokość opadów przeważnie do 15 mm, na północy do 20 mm. Temperatura minimalna od 10 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich do 15 st. C na południowym wschodzie oraz nad morzem. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny i bardzo silny do 60 km/h. Na przeważającym obszarze kraju w porywach do 65 km/h, lokalnie 70 km/h, w głębi Pomorza i Warmii do 80 km/h, a nad samym morzem do 100 km/h, zwłaszcza w rejonie Zalewu Wiślanego, zachodni i północno-zachodni. Wysoko w Sudetach porywy do 120 km/h, w Karpatach do 80 km/h.

Prognoza na środę, 8 lipca. Nadal pochmurnie i deszczowo

W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Na krańcach zachodnich bez opadów, na pozostałym obszarze miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na północnym wschodzie i na południu możliwe burze. Suma opadów na północnym wschodzie do 15 mm, a na Suwalszczyźnie do 25 mm. Temperatura maksymalna od 14 st. C na Suwalszczyźnie, około 18 st. C w centrum i nad morzem do 23 st. C na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w porywach w centrum i na południu do 70 km/h, na północy i północnym wschodzie do 80 km/h, północno-zachodni. W Sudetach porywy do 90 km/h, w Karpatach do 70 km/h.

Kiedy wróci upał? W weekend nawet 38 stopni Celsjusza

Jak wynika z europejskiego modelu ECMWF, już od piątku w południowo-zachodniej części Polski pojawią się temperatury przekraczające 25 stopni i będzie robić się coraz cieplej. W niedzielę w województwie lubuskim i dolnośląskim termometry pokażą 30 stopni. Jeszcze goręcej zapowiada się kolejny weekend. W sobotę 18 lipca temperatura na zachodzie kraju może osiągnąć 38 stopni Celsjusza.