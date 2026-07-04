Z danych opublikowanych w Serwisie Kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że w sobotę zamkniętych jest około 130 kąpielisk morskich w północnej Polsce.
Powodem są głównie trudne warunki na morzu: silny wiatr, wysokie fale oraz silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach wejście do wody może być niebezpieczne nawet dla osób dobrze pływających.
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W województwie zachodniopomorskim czerwone flagi powiewają m.in. na kąpieliskach w Świnoujściu, Międzyzdrojach, Międzywodziu, Dziwnowie, Pobierowie, Pustkowie, Trzęsaczu, Rewalu, Niechorzu, Pogorzelicy, Mrzeżynie, Rogowie, Dźwirzynie, Grzybowie, Sianożętach, Ustroniu Morskim, Gąskach, Sarbinowie, Chłopach, Mielenku, Mielnie, Łazach, Dąbkach, Bobolinie, Darłowie, Kopaniu, Wiciu i Jarosławcu.
W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje m.in. w Ustce, Przewłoce, Poddąbiu, Dębinie, Rowach, Łebie, Lubiatowie, Białogórze, Dębkach, Karwieńskich Błotach Drugich, Karwi, Ostrowie, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Chłapowie, Władysławowie, Chałupach, Mikoszewie, Stegnie, Sztutowie, Kątach Rybackich i Krynicy Morskiej.
Z powodu wysokich fal i silnych porywów wiatru czerwone flagi wywieszono także na trzech gdańskich kąpieliskach: Sobieszewo, Orle i Świbno.
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Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników.
Aktualne informacje o stanie kąpielisk są dostępne w Serwisie Kąpieliskowym GIS – https://sk.gis.gov.pl.
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