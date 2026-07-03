Trwająca fala upałów w północno-wschodnich stanach USA, gdzie temperatura odczuwalna sięga 43 stopni Celsjusza, skłoniła służby medyczne do mobilizacji, otwierania centrów chłodzenia i wydawania ostrzeżeń dla mieszkańców. Eksperci przypominają, że skutki wysokich temperatur obejmują nie tylko udary cieplne, lecz także zaburzenia poznawcze, nasilenie lęku, dezorientację oraz pogorszenie stanu psychicznego osób szczególnie podatnych.

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Wzrost temperatury o 1 stopień Celsjusza powoduje wzrost liczby samobójstw młodych o 2,68 proc.

Najnowsze badanie z 26-27 czerwca 2026 roku, opublikowane w „The American Journal of Psychiatry”, do którego nawiązuje NPR, wykazało, że każdy wzrost średniej letniej temperatury o 1 stopień C wiązał się ze wzrostem liczby samobójstw wśród osób w wieku 15-24 lat o 2,68 proc. Odpowiada to średnio około 12 dodatkowym tragediom miesięcznie w skali całego kraju.

Autor badania, psychiatra Joshua Wortzel z Hartford HealthCare Institute of Living, ocenił, że „każdego lata około 100 dodatkowych młodych dorosłych umiera śmiercią samobójczą z powodu rosnących temperatur”. Wnioski te wpisują się w analizy, które w ostatnich latach wskazywały na związek między falami gorąca a pogorszeniem zdrowia psychicznego, w tym wzrostem liczby samobójstw i hospitalizacji psychiatrycznych.

Wcześniejsze badania potwierdzały, że wzrost temperatury wiąże się ze wzrostem ryzyka samobójstwa

Tegoroczna praca University of Utah, opublikowana w czasopiśmie „Environment International”, na podstawie analizy ponad 7,5 tys. przypadków wykazała, że wzrost temperatury obciążającej organizm (WBGT) o 5 stopni C zwiększał ryzyko samobójstwa o 5 proc.

Wcześniejsze badanie opublikowane w czasopiśmie „JAMA Psychiatry”, oparte na analizie 3,5 mln wizyt na oddziałach ratunkowych w USA, wykazało, że podczas ekstremalnych upałów liczba zgłoszeń związanych z kryzysami psychicznymi rosła o 8 proc., a z samouszkodzeniami o 6 proc.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w zaktualizowanych wytycznych także akcentuje negatywny wpływ fal upałów na zdrowie psychiczne.

Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) przypominają natomiast, że wysokie temperatury zwiększają ryzyko schorzeń i zgonów. Udostępniły nowy system monitorowania zagrożeń termicznych, wykorzystywany przez sektor medyczny. Łączy on prognozy pogody z danymi o zdrowotnych skutkach upałów i wskazuje regiony o największym ryzyku. Ułatwia to władzom lokalnym oraz szpitalom wcześniejsze podejmowanie działań zapobiegawczych.