Dramatyczny wzrost liczby prób samobójczych wśród najmłodszych

- To my, dorośli, jesteśmy odpowiedzialni za świat jaki oddajemy młodym ludziom. Po pierwsze warto podkreślić, że na zachowania suicydalne ma wpływ wiele czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują. Wśród przyczyn zachowań samobójczych dzieci i młodzieży najczęściej wymienia się trudną sytuację rodzinną (rozwód rodziców, nasilone konflikty rodzinne, upośledzenie relacji rodzic-dziecko), społeczną izolację, choroby somatyczne i psychiczne, stresujące wydarzenia życiowe czy sytuacje kryzysowe - zauważa Paulina Filipowicz, psycholożka i aktywistka GrowSPACE. - Pamiętajmy, że współcześnie młodzi ludzie to pokolenie obarczone doświadczeniami izolacji. Jako ważny czynnik kryzysów suicydalnych psychologowie wskazują też brak poczucia bezpieczeństwa: wojna za granicami kraju, rosnący niepokój społeczny, kryzysy światowe. Specjaliści mówią coraz częściej o „syndromie podłego świata”, który szczególnie miałby dotykać młode pokolenie - dodaje.

Zwiększenie finansowania oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży niezwykle istotne

Eksperci zauważają, że w ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę, która gwarantuje trzy miliardy złotych na psychiatrię i onkologię dziecięcą. Zdaniem Fundacji GrowSPACE to spory krok w dobrą stronę, ale trzeba mieć na uwadze na co dokładnie te fundusze powinny być wydatkowane. W opinii aktywistów do rekomendacji wydanych przez organizację należy między innymi dalszy rozwój pomocy środowiskowej i ambulatoryjnej – szczególnie poza dużymi ośrodkami miejskimi. Istotne są też wsparcie „Referencyjności/Poziomu 0” – profilaktyki i psychoedukacji – a także zwiększenie finansowania oddziałów psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży dziennych i całodobowych przez Ministerstwo Zdrowia, ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc na oddziałach. Eksperci wskazują też na kształcenie specjalistów i specjalistek, zwiększanie liczby miejsc rezydenckich i stażowych oraz edukację innych zawodów medycznych w temacie wspierania pacjentów psychiatrycznych. Niemniej istotny jest też rozwój instytucji i zawodów pozamedycznych – na przykład asystentów i asystentek zdrowienia.

„Kluczowe są także zmiany w zakresie wyceny świadczeń NFZ, w taki sposób, aby zatrzymać odpływ specjalistów i specjalistek do rynku prywatnego. Eksperci i ekspertki apelują także o współpracę międzyresortową, wraz z Ministerstwem Edukacji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej” – podkreśla w raporcie Fundacja GrowSPACE.